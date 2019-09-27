Эксперты рассказали, какой секс опасен, а какой - нет

Секс. Иллюстративное фото / https://etcetera.media

Кидаясь очертя голову в пучину сексуальных приключений и мужчинам, и дамам нужно помнить о всех опасностях такого образа жизни.

Об этом сообщает эксперты , опрошенные порталом ТСН. По их словам, практически безопасные виды секса такие: 1) массаж тела; 2) трение частями тел; 3) скромный, без языка, поцелуй; 4) ласки тела языком - без орального контакта гениталий; 5) мастурбация на глазах у партнера/партнерши.

Далее, относительно малоопасные виды секса: 1) поцелуи с языком; 2) мастурбация друг с другом; 3) оральный, обычный или анальный секс с использованием мужчиной презерватива.

И, наконец, опасные виды секса - обычный и анальный секс без презерватива. Чреваты заражением и крайне неприятным походам к венерологу. Кроме того - высокая вероятность нежелательной беременности.

Напомним, ранее в Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек. Врачи рассказали, какие самые необычные и дикие травмы во время секса получают люди.



