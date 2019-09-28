Эксперт дала пять советов, что делать перед сном, чтобы утро было легким

Диетолог рассказала, что нужно делать перед сном, чтобы утром не чувствовать усталости / Утро

Диетолог Анна Орехова назвала пять правил, которых нужно придерживаться каждый вечер, чтобы утро было легким.

На своей странице в Instagram она раскрыла секреты своего бодрого утра. Так, первым делом, за три часа до сна стоит последний раз покушать. Если все равно хочется есть, можно выпить кефир, перекусить овощами, а если совсем тяжко, то съесть отварное яйцо.

Еще один залог хорошего сна и бодрого утра – йога, растяжка или прогулка вечером. Это отличные варианты активности, которые не напрягают после рабочего дня, и помогут быстро уснуть.

Утром следующего дня вы точно поблагодарите себя за то, что спланировали рацион на день и собрали перекус и еду еще с вечер. Это сэкономит утреннее время, и сохранит нервы.⠀Еще один важный пункт состоит их трех советов: перед сном стоит проветрить комнату, использовать темные шторы и убрать телефон. Все это актуально не только для тех, кто страдает бессонницей, а просто, как правило перед сном, которое помогает лучше отдохнуть.

И самое важное – нужно порадовать себя чем-то. И пусть это будет не еда, а что-то из любимых занятий - ваше хобби, фильм, музыка, книга, ванна, маска для лица, разговор с подругой, а лучше просто ложитесь спать пораньше, не следующий день точно поблагодарите сами себя.

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