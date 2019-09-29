Диетолог назвала полезные продукты, которые снижают артериальное давление

Диетолог рассказала, какие продукты снижают артериальное давление / 1zoom.ru

Существуют продукты, способные снижать артериальное давление. Действие этих продуктов основано на минералах и веществах, которые они содержат. Для работы сердца и кровеносных сосудов необходимы кальций, калий, магний, сообщила диетолог Елена Кален.

Кальций содержится в молочных и кисломолочных продуктах, зеленых овощах, брокколи, миндале, кунжуте. Для усвоения кальция, необходим витамин D, а он есть в рыбе и рыбьем жире, печени, а также способен синтезироваться в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Важный ион, обладающий гипотензивным действием — калий, содержится в рисе, овсяной и пшеничной крупе, бананах, цитрусовых, сухофруктах, бобовых, картофеле, морской капусте, кальмарах. Для правильного усвоения калия необходимо поступление магния в организм, которого больше всего в бобовых: фасоль, горох чечевица.

Кроме минералов, важны и витамины, ведь они также участвуют во всех обменных процессах, способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, улучшают кровообращение и разжижают кровь, тем самым снижают артериальное давление:⠀

Самый важный витамин С, содержащийся в перце, цветной капусте, черной смородине, шиповнике;

Витамин А — морковь, растительное масло, печень, яйца;

Все витамины группы В — отруби, капуста, дрожжи.

Кроме того, для нормализации артериального давления необходимо соблюдать режим сна и отдыха, следить за количеством лишнего веса, уменьшить потребления соли и алкоголя.

Существует мнение, что задержка жидкости в организме вызывает повышение давления. В результате многие гипертоники практически прекращают пить воду, но поскольку вода необходима организму происходит ее замена на чай, компот, сок, кефир.

При этом нагрузка на все органы увеличивается, а недостаток воды ухудшает работу сердца и состояние крови. Поэтому, первое, что необходимо сделать — наладить питьевой режим, советует диетолог.

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