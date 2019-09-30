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Доктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременных

30 сентября 2019, 17:30

После пересмотра исследований относительно питания беременных вскрылся удивительный факт, сообщил врач.

Резкое изменение рациона при беременности вредит ребенку, предупредил Евгений Комаровский
Резкое изменение рациона при беременности вредит ребенку, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Если женщина при беременности резко переходит на здоровое питание и отказывается от всего вредного, то у ребенка появляются огромные шансы получить аллергию.

Особенно опасно садиться на строгую диету в первый триместр беременности, написал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Эксперт добавил, что в последние 10 лет стали активно пересматривать результаты исследований относительно питания беременных, и результаты оказались удивительными.

"…пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка…", - предупредил доктор Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал, что молодой матери стоит посвятить шесть месяцев только новорожденному ребенку. Врач добавил, что если матери необходимо идти на работу - то это можно делать. 

беременность аллергия Евгений Комаровский
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