Доктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременных

Резкое изменение рациона при беременности вредит ребенку, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Если женщина при беременности резко переходит на здоровое питание и отказывается от всего вредного, то у ребенка появляются огромные шансы получить аллергию.

Особенно опасно садиться на строгую диету в первый триместр беременности, написал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Эксперт добавил, что в последние 10 лет стали активно пересматривать результаты исследований относительно питания беременных, и результаты оказались удивительными.

"…пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка…", - предупредил доктор Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал, что молодой матери стоит посвятить шесть месяцев только новорожденному ребенку. Врач добавил, что если матери необходимо идти на работу - то это можно делать.