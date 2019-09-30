Психолог назвала лучший способ "подняться" в жизни

Чтобы "подняться" в жизни, нужно мечтать о лучшем, посоветовала Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Самый лучший способ подготовить себя к лучшей жизни - мечтать о лучшем и смотреть с доверием на все прекрасное.

Необходимо заходить в места, в которых сердце бьется чаще, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт подчеркнула, что человек достоин всего самого лучшего.

"Мечтай о лучшем. Смотрите с доверием на все прекрасное. Заходите в места, в которых учащается сердцебиение: это лучший способ подготовить себя к волшебству, чудесам и лучшим результатам…", - добавила психолог.

Также Холоденко посоветовала на свой каждый новый день смотреть с обожанием.

Читайте такжеПсихолог дала совет для улучшения жизни"…Он имеет право быть особенным, он может сделать тебя счастливой…", - отметила кандидат наук.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что жизнь делают серой ряд качеств человека - обидчивость, неуверенность, скромность. Психолог добавила, что жизнь становится серой, в частности, и из-за откладывания "на потом".