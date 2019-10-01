Магнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня

Магнитные бури в октябре 2019: когда долбанет до черноты в глазах / newsprom

Второй месяц осени не особо радует людей метеочувствительных. Некоторые метеоудары потреплют сосуды даже здоровым индивидам.

Если говорить про магнитные бури – октябрь 2019 в этом плане выдался месяцем довольно сложным. Он начнется и закончится серьезным ударом по артериальному давлению и циклам сна. А если учесть, что в конце месяца еще и переход на зимнее время 2019 Украина проводит, то, пожалуй, последние магнитные бури месяца пережить будет особенно тяжело.

Готовиться к бурям стоит заранее: побольше спать крепким сном, поменьше есть жирной пищи, от стресса убегать в прямом и переносном смысле. И, если не перегружать свои сосуды жирной едой, алкоголем, бессонницей и участием в скандалах – то перетерпеть магнитные бури октября 2019 можно с минимальными потерями.

Магнитные бури в октябре 2019: расписание по дням

Месяц уже начинается с неприятного:

довольно сильная магнитная буря сегодня, 1 октября , "подарит" людям скачки артериального давления, головные боли и/или раздражительность;

, "подарит" людям скачки артериального давления, головные боли и/или раздражительность; магнитная буря 3 октября 2019 оценивается в 4 балла: пострадают голова и сосуды, вероятны проблемы со сном и работоспособностью;

оценивается в 4 балла: пострадают голова и сосуды, вероятны проблемы со сном и работоспособностью; магнитная буря 6 октября 2019 – тоже 4 балла;

– тоже 4 балла; магнитная буря 21 октября 2019 – и снова 4 балла;

– и снова 4 балла; магнитная буря 24-26 октября 2019 – метеоудар растянется на три дня, причем два из которых будет шандарахать по 5 баллов: помимо головных болей и проблем со сном возможны головокружения, тошнота, общая слабость, чувство тревожности и раздражительности;

– метеоудар растянется на три дня, причем два из которых будет шандарахать по 5 баллов: помимо головных болей и проблем со сном возможны головокружения, тошнота, общая слабость, чувство тревожности и раздражительности; магнитная буря 29 октября 2019 – больше всего проблем доставит голова: головные боли, головокружения, черные точки перед глазами, забывчивость и пр. Нарушение сна и ощущение тревожности на этом фоне могут остаться практически незамеченными;

– больше всего проблем доставит голова: головные боли, головокружения, черные точки перед глазами, забывчивость и пр. Нарушение сна и ощущение тревожности на этом фоне могут остаться практически незамеченными; магнитная буря 30 октября 2019 – по сути, это "объедки" бури предыдущего дня. Симптомы: плохо будет "варить" голова, клонить в сон днем и приступы бессонницы ночью, вероятны подавленность и/или вспышки гнева – только усугубятся из-за ослабленности организма предыдущим метеоударом.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо вышеперечисленных магнитные бури подчас провоцируют и такие симптомы:

боли в груди и/или тахикардию;

приступов стенокардии;

внезапное ухудшение самочувствия;

рассеянность внимания;

тошноту.

Магнитные бури: что делать

Главное правило этих дней – умеренность. Стоит прислушиваться к своему организму и, если почувствовали недомогание, – не пытаться пересилить себя, а максимально расслабиться и разгрузиться: от лишних дел, мыслей, еды и общения. Физические нагрузки также лучше заменить спортивной ходьбой или легким бегом на свежем воздухе. Неплохо зайдут и занятий йогой.

Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.