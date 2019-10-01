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Магнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня

1 октября 2019, 05:58

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2019 неутешительный: магнитная буря сегодня, 1 октября, открывает довольно сложный в геомагнитном плане месяц.

Магнитные бури в октябре 2019 - когда долбанет до черноты в глазах
Магнитные бури в октябре 2019: когда долбанет до черноты в глазах / newsprom

Второй месяц осени не особо радует людей метеочувствительных. Некоторые метеоудары потреплют сосуды даже здоровым индивидам.

Если говорить про магнитные бури – октябрь 2019 в этом плане выдался месяцем довольно сложным. Он начнется и закончится серьезным ударом по артериальному давлению и циклам сна. А если учесть, что в конце месяца еще и переход на зимнее время 2019 Украина проводит, то, пожалуй, последние магнитные бури месяца пережить будет особенно тяжело.

Готовиться к бурям стоит заранее: побольше спать крепким сном, поменьше есть жирной пищи, от стресса убегать в прямом и переносном смысле. И, если не перегружать свои сосуды жирной едой, алкоголем, бессонницей и участием в скандалах – то перетерпеть магнитные бури октября 2019 можно с минимальными потерями.

Магнитные бури в октябре 2019: расписание по дням

Месяц уже начинается с неприятного:

  • довольно сильная магнитная буря сегодня, 1 октября, "подарит" людям скачки артериального давления, головные боли и/или раздражительность;
  • магнитная буря 3 октября 2019 оценивается в 4 балла: пострадают голова и сосуды, вероятны проблемы со сном и работоспособностью;
  • магнитная буря 6 октября 2019 – тоже 4 балла; 
  • магнитная буря 21 октября 2019 – и снова 4 балла; 
  • магнитная буря 24-26 октября 2019 – метеоудар растянется на три дня, причем два из которых будет шандарахать по 5 баллов: помимо головных болей и проблем со сном возможны головокружения, тошнота, общая слабость, чувство тревожности и раздражительности;
  • магнитная буря 29 октября 2019 – больше всего проблем доставит голова: головные боли, головокружения, черные точки перед глазами, забывчивость и пр. Нарушение сна и ощущение тревожности на этом фоне могут остаться практически незамеченными; 
  • магнитная буря 30 октября 2019 – по сути, это "объедки" бури предыдущего дня. Симптомы: плохо будет "варить" голова, клонить в сон днем и приступы бессонницы ночью, вероятны подавленность и/или вспышки гнева – только усугубятся из-за ослабленности организма предыдущим метеоударом.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо вышеперечисленных магнитные бури подчас провоцируют и такие симптомы:

  • боли в груди и/или тахикардию;
  • приступов стенокардии;
  • внезапное ухудшение самочувствия;
  • рассеянность внимания;
  • тошноту.

Магнитные бури: что делать

Главное правило этих дней – умеренность. Стоит прислушиваться к своему организму и, если почувствовали недомогание, – не пытаться пересилить себя, а максимально расслабиться и разгрузиться: от лишних дел, мыслей, еды и общения. Физические нагрузки также лучше заменить спортивной ходьбой или легким бегом на свежем воздухе. Неплохо зайдут и занятий йогой.

Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

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