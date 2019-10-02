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Диетолог рассказала, стоит ли голодать, чтобы похудеть

2 октября 2019, 01:47

При легком голоде организм использует запасы жира, и человек теряет вес.

еда, питание, похудение
Диетолог рассказала, стоит ли голодать, чтобы похудеть / bb.lv

Диетолог Елена Кален ответила на один из самых популярных вопросов тех, кто стремится к идеальному телу - стоит ли голодать, чтобы похудеть.

На своей странице в Instagram эксперт обьяснила, что такое голод и как правильно голодать, чтобы потерять вес.

По словам эксперта, в момент голодания в организме вырабатывается так называемый "гормон голода" грелин.

"Человек испытывает специфические ощущения, которые свойственны голоду. Если человек игнорирует их и еда в тело не поступает, но это происходит редко (от 1 до 48 часов), ничего страшного не будет с организмом. Он использует ранее припасенные запасы и все будет идти своим чередом", - отметила Кален.

Однако, если еда не поступает в организм на протяжении более 48 часов, на третьи сутки организм включает "экономный" режим и старается выжить, замедляя все свои системы.

Так как замедляется скорость обмена веществ, то для худеющего это значит, что перестает снижаться вес, ведь жир расценивается организмом, как единственная возможность выжить.

Именно поэтому диетолог призывает не устраивать длительных голодовок, а советует научиться съедать ровно столько, чтобы утолить голод.

К тому же, легкий голод в течении дня повышает функциональную активность мозга, улучшает иммунитет, и даже восстанавливает нервные клетки.

Ранее диетолог назвала основные принципы интуитивного питания: как следовать "диете без диет".

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