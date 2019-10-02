  1. Главная
  3. Здоровье

Ни сантиметра в рот: эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса

2 октября 2019, 04:24

В общем, у дам, оказывается есть довольно веские причины отказывать своим кавалерам в оральном сексе.

Оральный секс
Оральный секс. Иллюстративное фото / https://limon.postimees.ee/

Несмотря на то, что оральный секс - очень популярный вид интима, нередки и случаи, когда дамы наотрез отказываются им заниматься. наиболее частых причинах, почему девушки отказываются от орального секса. 

Эксперт и сексолог Мария Арзамасова рассказала о причинах таковых отказов девушек/женщин в комментарии для портала Здоровье 24.

Причина №1. Малоопытность или неуверенность в себе. Девушка, к примеру, крайне редко баловалась оральным сексом и она боится "накосячить" и разочаровать партнера. В таких случаях  всегда нужно разговаривать. Партнер практически всегда пойдет на встречу и поймет, если девушка честно признается в своих опасениях по поводу "устной работы"

Читайте такжеУченые развенчали популярный миф об оральном сексеПричина №2. Боязнь венерических болезней. У многих девушек наличествует (и небезосновательный) страх заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Здесь решение простое - обернуть "прибор" партнера в презерватив. И дальше можно ласкать спокойно. Если причина в этом, сделайте это с презервативом.

Причина №3. Боязнь сравнения с путаной. К сожалению, мужчины-шовинисты и лицемерное общество в целом часто порождают у женщин стереотип о том, что охотно занимаются оральными ласками лишь проститутки. Тут все зависит от партнера, которому предстоит тяжелая и долгая работа над искоренением такого заблуждения.

Напомним, ранее ученые рассказали, каково настоящее значение орального секса для организма.   Медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом

  

девушки женщины оральный секс минет
Сейчас вы просматриваете новость «Ни сантиметра в рот: эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:19
"Разница с Порошенко огромная": переговорщик рассказал о высоком рейтинге Зеленского в ОРДЛО
04:46
Макияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеи Фото
04:24
Ни сантиметра в рот: эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса
03:52
С Днем уролога 2019 – открытки и поздравления Фото
03:07
"Крым не наш": в России прошел проукраинский "флешмоб"
02:57
Голая ведущая Танев со звездами украсила обложку мужского журнала Фото Видео
02:29
Звезда Дома-2 отличилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс Видео
01:47
Диетолог рассказала, стоит ли голодать, чтобы похудеть
01:01
"Голодные" российские туристы опозорились в Турции. Фото
00:45
Обвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт Видео
00:30
Гороскоп октябрь 2019: астролог назвал главные угрозы и шансы
00:10
СМИ узнали о масштабной аварии в центре Киева: раскрыты подробности Фото Видео
00:04
Шатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фото Фото Видео
00:01
2 октября 2019 – праздник почек и Маш: что делать, чтоб на любовь ответили Видео
01 октября, вторник
23:40
Как испечь рогалик: рецепт простой и очень быстрый Фото
23:33
В Крыму "Гоблин" Аксенов потерял половину работы
23:03
Зеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео Видео
23:00
Модные стрижки на длинные волосы 2019: главные тренды осени, 33 фото Фото Видео
22:30
Гороскоп на завтра: кому ждать пробуждения "животного", новых проблем и ярких авантюр
22:28
Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа
22:20
Новое разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ назвали дату начала Видео
22:15
"Да нас*ать на вас!": Боярский выкинул скандальный фортель
21:53
Шахтер вырвал победу в матче Лиги чемпионов на последней минуте Фото Видео
21:34
Киевстар представил новые тарифы: какие изменения ждут абонентов с 1 октября
21:01
Никогда: Зеленский во всеуслышание ответил на волнующий мир вопрос Видео
20:43
В Беларуси нашли отговорки для отстрочки объединения с РФ
20:30
Выбор матери 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
20:03
Препятствий нет: Зеленский анонсировал встречу "нормандской четверки" Видео
19:39
Зеленский о "формуле Штайнмайера": Выборов под дулом пулеметов не будет Видео
19:13
Зеленский рассказал о прогрессе по Донбассу Видео
19:00
Сенцов подарил Макрону памятный сувенир из российской тюрьмы. Фото
18:53
Купюра 1000 гривен: когда появится в обращении и зачем она нужна Видео
18:40
Зеленский неожиданно созвал брифинг: онлайн-трансляция
18:21
"Позвоните Баканову по поводу этой чертовки": в Сеть слили фото Мендель с лентой Russia Today
18:17
Почти $4 миллиарда: в НБУ похвастались достижениями
18:08
"С ногой в жопе": голый Панин выставил интимные фото с женщиной
18:00
Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ
18:00
Модный осенний маникюр градиент: удачные идеи дизайна из Instagram - фото, видео Фото Видео
17:48
Концертный директор продал интервью больной раком Заворотнюк
17:45
"План Б московской орды": Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за "формулы Штайнмайера" Видео
17:30
Богдан, шепчущий на ушко и Порошенко на карнизе: сеть "взорвали" фотожабы встречи Зеленского и Круза Фото Видео
17:26
В Нидерландах заговорили о причастности Украины к трагедии рейса МН17
17:06
"Алкаш придуривается, от гнойный": Луценко высказался о деле ГБР
16:55
СБУ разоблачила пропагандиста "русcкого мира": агитировал за "Днепропетровскую народную республику"
16:44
В Раду внесли законопроект о реформе СБУ: детали
16:43
"Не хватает профессионализма": Данилюк во всеуслышание назвал реальную причину ухода из СНБО Видео
16:24
17 независимый рэп баттл 2019: Когда будет второй раунд
15:47
Олег Винник отказался признавать Россию агрессором Видео
15:40
Рука Киева: хит Kazka Плакала еще раз порвал рейтинги российских поисковиков Видео
15:33
У кума Путина больше, чем у Порошенко: депутатам новой Рады дали зарплату
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять