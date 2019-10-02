Ни сантиметра в рот: эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса

Оральный секс. Иллюстративное фото / https://limon.postimees.ee/

Несмотря на то, что оральный секс - очень популярный вид интима, нередки и случаи, когда дамы наотрез отказываются им заниматься. наиболее частых причинах, почему девушки отказываются от орального секса.

Эксперт и сексолог Мария Арзамасова рассказала о причинах таковых отказов девушек/женщин в комментарии для портала Здоровье 24.

Причина №1. Малоопытность или неуверенность в себе. Девушка, к примеру, крайне редко баловалась оральным сексом и она боится "накосячить" и разочаровать партнера. В таких случаях всегда нужно разговаривать. Партнер практически всегда пойдет на встречу и поймет, если девушка честно признается в своих опасениях по поводу "устной работы"

Читайте такжеУченые развенчали популярный миф об оральном сексеПричина №2. Боязнь венерических болезней. У многих девушек наличествует (и небезосновательный) страх заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Здесь решение простое - обернуть "прибор" партнера в презерватив. И дальше можно ласкать спокойно. Если причина в этом, сделайте это с презервативом.

Причина №3. Боязнь сравнения с путаной. К сожалению, мужчины-шовинисты и лицемерное общество в целом часто порождают у женщин стереотип о том, что охотно занимаются оральными ласками лишь проститутки. Тут все зависит от партнера, которому предстоит тяжелая и долгая работа над искоренением такого заблуждения.

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