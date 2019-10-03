Ученые пояснили, вызывает ли красное мясо рак

Ученые развенчали миф о том, что красное мясо вызывает рак / Reuters

Группа ученых из международного исследовательского консорциума провели масштабное исследование, где выяснили, есть ли связь между потреблением красного мяса и ростом раковых опухолей.

Исследование было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Чтобы определиться в вопросе вреда мяса для человека и его канцерогенности, ученые из восьми стран создали исследовательский консорциум NutriRECS. Они проанализировали научные статьи и исследования 2015 года специалистов из Международного агентства по борьбе с раком, которые утверждают, что потребление красного и переработанного мяса влияет на развитие рака.

На основании этого исследования, проведенного в 10 странах, переработанное мясо было причислено к группе подтвержденных канцерогенов.

Во время анализа ученые не обнаружили статистически значимой корреляции между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Полный или частичный отказ от этих разновидностей мяса может незначительно (на считаные доли процента) снижать риск появления опухолей. Основываясь на результатах метаанализа, исследователи рекомендовали всем потреблять красное и переработанное мясо, если это не противоречит их этическим воззрениям.

Авторы исследования заявляют, что поведение испытуемых могло повлиять на результаты - они могли говорить ученым неправду о своей диете.

Ранее ученые назвали четыре повседневные привычки, которые ведут к раку.