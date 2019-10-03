  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые пояснили, вызывает ли красное мясо рак

3 октября 2019, 00:25

Исследования проводились на шести миллионах человек.

мясо, еда, питание
Ученые развенчали миф о том, что красное мясо вызывает рак / Reuters

Группа ученых из международного исследовательского консорциума провели масштабное исследование, где выяснили, есть ли связь между потреблением красного мяса и ростом раковых опухолей.

Исследование было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Чтобы определиться в вопросе вреда мяса для человека и его канцерогенности, ученые из восьми стран создали исследовательский консорциум NutriRECS. Они проанализировали научные статьи и исследования 2015 года специалистов из Международного агентства по борьбе с раком, которые утверждают, что потребление красного и переработанного мяса влияет на развитие рака.

На основании этого исследования, проведенного в 10 странах, переработанное мясо было причислено к группе подтвержденных канцерогенов.

Во время анализа ученые не обнаружили статистически значимой корреляции между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Полный или частичный отказ от этих разновидностей мяса может незначительно (на считаные доли процента) снижать риск появления опухолей. Основываясь на результатах метаанализа, исследователи рекомендовали всем потреблять красное и переработанное мясо, если это не противоречит их этическим воззрениям.

Авторы исследования заявляют, что поведение испытуемых могло повлиять на результаты - они могли говорить ученым неправду о своей диете.

Ранее ученые назвали четыре повседневные привычки, которые ведут к раку.

ученые рак красное мясо
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые пояснили, вызывает ли красное мясо рак». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:02
Как жить по лунному календарю 3 октября: стрижки, здоровье и деньги
00:43
Нет в Украине: "слуга народа" засветил в Раде дорогущий смартфон
00:25
Ученые пояснили, вызывает ли красное мясо рак
00:01
3 октября 2019 – праздник антиводки и Олега: приметы дня Видео
02 октября, среда
23:45
Асимметричный боб – стильная женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фото Фото Видео
23:38
Трамп сжалился и разрешил дать денег Киеву Видео
23:06
Россия может сделать все, чтобы заявленное Зеленским никогда не произошло – экс-посол США в Украине Видео
22:23
"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукача Видео
22:12
"Судья - п***рас": на матче Кубка Украины разгорелся скандал
22:09
Пошел по наклонной: ставший геем парень хочет засудить Apple за это
21:49
"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте Фото Видео
21:42
"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офис президента набежали активисты Видео
21:18
Маркарова "обрадовала" заявление по МВФ
21:03
Вернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной Комиссии
20:49
Франция присвоила подписание "формулы Штайнмайера" "нормандской четверке"
20:30
Выбор матери 2019: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
20:20
Розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы - фото Фото Видео
20:15
Джентльмен 2020: Дата выхода, сюжет и актеры фильма Видео
20:06
Источник кучи проблем, подрыв здоровья, потери: кому гороскоп на завтра сулит тяжелый день
19:47
Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники
19:18
"Любимая пустолайка Петюни" заснул прямо в Раде, как "шоколадный": курьезное видео Видео
19:15
Модный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фото Фото Видео
19:07
Украина спустя 4 года вернулась к покупке электроэнергии у РФ
18:50
"Раздвоение личности?": Порошенко "забыл", как топил за "формулу Штайнмайера" еще три года назад Видео
18:47
"Плешивый" Путин примерил на себя "рубаху" господина Зеленского
18:37
Зеленский на "секретной встрече" рассказал главам фракций то, что "не мог сказать обществу"
18:25
"Ниче себе мини": Алла Пугачева взбудоражила фантазию
18:19
"Подрочил и вытерся об носки": Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
18:12
"Поросенка пора в духовку": "джигит" Саакашвили пожаловался в ГПУ на "похитителя" Порошенко
18:05
Меркель сделала важное заявление по отмене санкций против РФ
17:51
"Не ори!": в Днепре коп "вмазал" девушке по лицу, инцидент попал на видео Видео
17:35
"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФ
17:33
Шум вокруг Зеленского и Трампа: Помпео признался, что "держал свечку"
17:27
Очковтирательство: представитель Заворотнюк срочно отказался от своих слов
17:05
Суд снова арестовал активы Порошенко – Портнов Видео
17:04
"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и Зеленского
16:43
Джокер 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть Фото Видео
16:39
Я вас люблю: Том Круз после Одессы посетил еще один город Фото
16:36
"Не я, а он вечерний м*дозвон": Соловьев покатил бочку на Зеленского из-за песни Гребенщикова
16:30
Путин согласился подписать договор с Украиной по транзиту газа: названо условие Видео
16:12
Гончарук анонсировал массовые чистки в рядах фискалов: подробности
16:05
"Как-то неприлично": Дубинский расхаживал по залу Рады с судочком и ел - видео Видео
16:00
В Финляндии во время кровавой резни погибла украинка Видео
15:59
Социологи рассказали, сколько украинцев не понимают в принципе формулу Штайнмайера
15:47
В Брюсселе высказали все о подписании "формулы Штайнмайера"
15:41
"На Рябошапке шапка горит": ГПУ собирается объявить "сцыклу" Порошенко подозрение Видео
15:34
День защитника Украины 2019: выходной или нет – как отдыхает страна Видео
15:19
СМИ: Кабмин готовит возвращение Арсения Яценюка
15:13
Новый ЦИК: названы 18 кандидатур от Слуги народа Видео
14:51
Даем распоряжение полиции: в Кабмине приняли важное решение по "евробляхам"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять