Клетчатка и овощи: как зимой "обмануть" организм

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С наступлением холодов выбор овощей на прилавках не так уж и велик. А даже если и хочется побаловать себя летними овощами, то это удовольствие доступно далеко не каждому из-за высокой цены. В связи с этим диетолог Ольга Усенко рассказала, что делать с выбором овощей зимой и как обеспечить свой организм клетчаткой.

Начать стоит с перехода на доступные в холодное время года овощи, пишет Усенко в Instagram. Есть такие варианты: капуста, морковь, свёкла, тыква, замороженные овощи (стручковая фасоль, горошек зелёный), морская капуста.

"На этом список локальных, съедобных овощей заканчивается. И если не хочется на овощи выкидывать половину зарплаты, тогда можно немножко перехитрить организм", - считает диетолог.

По ее словам, на помощь придет сухая клетчатка – ее можно купить в любой аптеке или даже в супермаркете. Сухая клетчатка - это волокно, которое мы получаем с овощами, и если овощей маловато, но не хочется, чтобы страдало пищеварение и результаты похудения, можно добавлять клетчатку в рацион.

Как принимать клетчатку

В принципе, инструкция по употреблению клетчатки есть на каждой упаковке. Дневная норма клетчатки составляет 20-30 граммов. Усенко советует утром после завтрака выпить или посыпать что-то из еды клетчаткой – в этом случае можно овощи есть в меньшем количестве.

"Я не рекомендовала бы пить сухую клетчатку постоянно, нужно смотреть реальность необходимости. Ею можно посыпать творог, кашу, просто запить водой, всё будет зависеть от того, какую вы купили", - резюмировала диетолог.

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Напомним, ранее диетолог Виктория Кляуз посоветовала, что осенью вместо салата из огурцов и помидоров стоит есть полезные сезонные овощи, в частности, тыкву, свеклу и пастернак. В свою очередь, диетолог Екатерина Медушкина рассказала, сколько времени на самом деле занимает похудение.