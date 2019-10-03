Эксперт рассказала, можно ли сохранить отношения после плохого секса

В общем и целом, как утверждает эксперт, с напастью в виде плохого секса можно вполне справиться очень простыми методами.
Несмотря на то, что подавляющее большинство половозрелых людей вступают в интимную близость, никто из них не застрахован от плохого секса.
Зарубежный эксперт-сексолог Трейси Кокс рассказала о том, как можно хотя бы немного сгладить разочарование от некачественного интима.
Ключевая ошибка в этом - переоценка способности и желания партнера/партнерши заниматься сексом и наслаждаться им. Это чревато либо проблемами с оргазмами, либо с эрекцией.
Второй ключевой промах - чрезмерное активное навязывание своего видения экспериментов в сексе. Этого делать в любом случае не стоит - агрессивность может попросту спугнуть и поставит крест на интиме.
Напомним, ранее эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса. До этого эксперты поведали, какой секс опасен, а какой - нет.