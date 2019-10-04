Эксперт назвал девять простых ежедневных правил для похудения

Врачи назвали простые способы, как похудеть / "Хроника.инфо"

Врач Александр Мясников назвал девять простых ежедневных способов, как похудеть, не напрягаясь.

Эксперт заверил, что одним из важных условий для долголетия является отсутствие лишнего веса. Он дал простые способы сократить количество калорий в своем рационе, чтобы стать стройнее, передает МедикФорум.

Утром - два яйца, в обед - овощной суп

Так как эта пища хорошо заполняет желудок и насыщает, можно уменьшить количество калорий, потребляемых в течение дня без необходимости голодать.

Дергайте ногами

Если у вас сидячая работа, можно смело дергать ногами – благодаря такой активности, ежедневно сжигается на 350 килокалорий больше.

Ешьте в одиночестве

Когда человек ест в компании, он может сьесть на 96% килокалорий больше, чем когда ест один и больше сосредоточен на процессе принятия пищи.

Не ешьте на кухне

Наблюдения говорят, что когда люди едят в обстановке, видя кастрюли и сковородки с едой, они употребляют больше калорий.

Не ешьте перед телевизором

Люди потребляют за день на 300 ккал больше, когда едят перед телевизором.

Считайте чипсы и крекеры

Эта еда похожа на семечки – их можно сьесть несметное количество. Однако, такие снэки не стоит лопать прямо из упаковки – нужно отсчитать порядка 15 штук и положить их себе в тарелку.

Ешьте орехи

Употребление орехов поддерживает длительное чувство сытости. Горсть орехов позволяет ежедневно "экономить" порядка 350 килокалорий.

Возьмите посуду меньшего размера

Если начать пользоваться тарелками, которые на 20% меньше, это позволяет уменьшить и количество потребляемой пищи. Ежедневно таким образом можно приучить себя съедать на 400 ккал меньше.

Ешьте медленно

Согласно данным, полученным в экспериментах, люди, которые начинают есть медленнее, добиваются сокращения рациона до 500 килокалорий в день.

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