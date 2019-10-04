Психологи рассказали, как легко притереться друг к другу в сексе

Секс. Иллюстративное фото / https://aktualnoe.net

Несмотря на то, что крепкие и долгие отношения нельзя базировать на одном лишь интиме,ученые утверждают, что аспектом секса никак нельзя пренебрегать.

К такому выводу после долгих исследований пришла группа канадских психологов. Они двадцать лет собирали сведения о гетеросексуальных парах. Всего в исследовании принимали участие 1 456 американцев и канадцев среднего возраста.

Как выяснилось, практически на всех этапах отношений люди ценили их более сильно, нежела сам сексом. Далее, с годами показатель удовлетворенности отношениями с годами рос, а удовлетворенности интимом — снижался.

Кроме того, выяснилось, что если партнеры получают удовольствие от секса между собой, то гораздо дольше сохраняли интерес друг к другу и в остальных аспектах отношений.

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса. Позднее мужчина посмотрел в секс-шопе порно и умер.