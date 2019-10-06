Устроить "шоколадную бойню": топ-3 советов парам, решившимся на анальный секс

Секс. Иллюстративное фото / Космо

Пожалуй, 9 из 10 пар, которые живут насыщенной половой жизнью, рано или поздно "наедаются" вагинальным сексом и решают попробовать секс анальный.

Эксперты издания Cosmo составили небольшой топ советов, которые помогут всем людям, желающим устроить половые "игры на заднем дворе".

Совет №1. Максимально снизить шасны на болезненные ошущения при анале. Начинать ласки женского ануса нужно медленно и осторожно, с очень небольших предметов — пальцев, секс-игрушек. Готовя, так сказать, почву для вторжения пенисом. И да - ни в коем случае не нужно устраивать анал без специальной смазки.

Читайте такжеИгра не в те ворота. В Китае пара годы напролет пыталась завести ребенка, занимаясь анальным сексомСовет №2. Ни в коем случае не заниматься незапланированным аналом. Желание партнера проникнуть в партнершу через "черный ход" должно быть тщательно подготовлено. Даме нужно как следует прочистить кишечник и промыть место будущего "вторжения". В противном случае, кроме чисто эстетической неприязни, нерасслабленный сфинктер не даст толком заняться аналом.

Совет №3 Не молчать, если анальный секс не задался.

Анальный секс — не для молчаливыхСекс через анус (если он, конечно не купленный) — вещь в первую очередь о доверии, а не о разврате. Поэтому оба партнера должны быть маскимально честными друг с другом. Ну и дама, если ей по какой-то причине анал приносит дискомфорт, сразу же должна рассказать мужчине об этом. И немедленно прервать половой акт. Железное правило - болезненный секс почти никогда не приводит к желаемому оргазму.

Напомним, ранее эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе. До этого эксперты поведали о последствиях анального секса для женского здоровья.



