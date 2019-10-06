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Доктор Комаровский назвал самый надежный способ профилактики гриппа

6 октября 2019, 05:50

Врач утверждает, что каждый год делает прививку от гриппа.

Для профилактики гриппа можно переселиться на необитаемый остров или сделать прививку, посоветовал Евгений Комаровский - Грипп 2019
Для профилактики гриппа можно переселиться на необитаемый остров или сделать прививку, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что самым надежным способом профилактики гриппа является переселение на необитаемый остров, но таких островов не хватит на всех.

Второй по эффективности способ профилактики гриппа - вакцинация, написал эксперт на своей странице Instagram.

Эксперт подчеркнул, что каждый год прививается от гриппа, и все его дети и внуки делают прививки.

"Самый надежный способ профилактики гриппа - поселиться на необитаемом острове…", - отметил медик.

Ранее Евгений Комаровский в эфире программы Школа доктора Комаровского говорил, что в острый период инфекционных заболеваний - когда есть температура, больным нельзя делать массаж

грипп вакцинация профилактика Евгений Комаровский
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