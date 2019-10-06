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Устная работа: эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом

6 октября 2019, 05:59

В общем и целом, эксперты утверждают, что нет пределов в улучшении навыков орального секса.

Оральный секс
Оральный секс / Cosmo

Оральный секс сейчас - практически неотъемлемая часть интимных отношений половозрелой пары.

Секс-коуч Екатерина Любимова специально для портала Cosmo расписала несколько советов, которые помогут женщинам быстро "прокачать" свои оральные навыки.

Совет №1. Менять позы. Поскольку мужчины в большинстве своем закоренелые визуалы, то обычное положение при минете (с ритмично двигающимся затылком партнерши) не дает полного обзора. Поэтому стоит попробовать другие позиции. К примеру, когда мужчина возлегает на спине, а девушка встает на четвереньки  - так, чтобы ее попа оказалась напротив его глаз. Здесь велик шанс на то, что минет быстро перейдет в пресловутую позу №69.

Читайте такжеУченые развенчали популярный миф об оральном сексеСовет №2. Не жалеть слюны. Для того, чтобы минет вышел хорошим, нужно пенис как следует промочить. Поэтому партнерша может невозбранно хлюпать и причмокивать — мужчина наверняка сильно заведется.

Совет №3. Нажать на кнопки - получить результат. Партнерше нужно жать на точки по бокам пениса, ближе к основанию, которые отвечают за кровообращение в этом органе. Нажимая на них, можно продлить эрекцию и оттянуть момент эякуляции.
Напомним, ранее ученые рассказали, каково настоящее значение орального секса для организма. Эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса

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