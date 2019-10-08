Поиграть на заднем дворе: эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу

Секс. Иллюстративное фото / limon.postimees.ee

Несмотря на то, что до сих пор куча женщин уверена в том, что анальный секс - нечто в крайней степени грязное и непристойное, этот вид интимных утех способен принести немалое удовольствие.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные порталом Азбука секса. Они же и составили небольшой перечень рекомендаций для тех пар, которые хотят устроить "шоколадную бойню".

Рекомендация №1. Тщательное изучения и "разведка" в анусе.

Сперва нужно принять душ и тщательно вымыть сфинктер. Затем взять переносное зеркало и устроить его так, чтобы были видны анус и половые органы. Далее нужно смазать палец кремом и массировать анус, при этом постепенно проникая внутрь него - то одним, то двумя пальцами.

Читайте такжеЧем грозит женщине анальный секс: эксперты поведали о "женской простате" о последствиях такого интимаРекомендация №2. Разминать анус исключительно специальные секс-игрушками

Для подготовки сфинктера к проникновению пениса нужно использовать или дилдо или вибраторы модели "Дамский пальчик". Ни в коем случае нельзя засовывать в анус предназначенные для этого предметы - свечи, огурцы, морковки, бутылки и т.п. Поскольку такие штуки легко ломаются и остаются внутри. И потом довольно конфузно объяснить проктологам, как они вообще в анусе оказались,

Рекомендация №3. Не заниматься анальным сексом с нерасслабленным сфинктером.

Если мышцы ануса не расслаблены, то нормально содомского греха не выйдет никак. А получится чистой воды садизм. Кроме того, партнеру нужно обязательно надевать презерватив, причем на заранее вымытый пенис - во избежание "подхвата" всяких мелких, но неприятный инфецкций.

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