Вместе веселее: топ-3 советов, как устроить хороший секс втроем

Секс. Иллюстративное фото / tvnet.lv

О сексе втроем (или два парня-девушка, или две девушки-парень) мечтают многие люди, однако мало решает воплотить это в реальность.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные порталом Lifehacker и выдали несколько рекомендаций для тех людей, которые захотели секса втроем.

Совет №1. Относитесь друг к другу крайне бережно. Дайте понять партнеру/партнерше, что наивысшая ценность для — именно устоявшиеся отношения, а не приглашенный участник.

Совет №2. Не приглашать хорошо знакомых людей в свою постель. Особенно если нет опыта секса втроем. В случае, если интим не задастся, то есть опасность надолго попортить отношения с третьим участником. Есть есть малейшие сомнения, то лучше всего воспользоваться услугами опытной путаны.

Совет №3. Внимательно отслеживаете реакцию друг друга. И после окончания секса обязательно обсудите все в малейших мелочах. Ну и дайте партнеру/партнерше знать, что дорожите им.

Напомним, ранее в Сети опубликовали перечень лучшие позы и нужные правила для группового секса. До этого ученые рассказали, как добиться идеального группового секса.