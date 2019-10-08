"Лечить будет нечем": украинцев предупредили о новой болезни после кори

Украину атакует новая болезнь, предупредил медик / rfdeti.ru

Несмотря на то, что с 2017 года в Украине корью переболели 115 тысяч жителей, эта инфекция уже идет на спад, говорят специалисты.

По словам заведующего кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Сергея Крамарева, в Украине случаи заражения корью в следующем году еще будут встречаться.

"Если еще в начале года число заболевших в месяц переваливало за сотню, то сейчас намного меньше", - подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

Вместе с тем специалист отмечает, что вслед за корью в Украину может прийти дифтерия.

Читайте такжеThe New York Times обвило Украину во вспышке кори в СШАОн подчеркнул, что на сегодня в Украине наблюдаются лишь единичные случаи заражения дифтерией, не более 5-6 в год.

"Единственное лекарство от дифтерии – это сыворотка. Сейчас по гуманитарной помощи мы получили 200 доз. Этого достаточно, если не будет вспышки. Если же все-таки вспышка произойдет, то лечить будет нечем", – предупредил Крамарев.

Как сообщал Центр общественного здоровья Украины с 19 по 26 сентября (39-я неделя) больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Винницкой (18 больных: 2 взрослых и 16 детей), г. Киев (15: 7 взрослых и 8 детей), Днепропетровской (9: 8 взрослых и 1 ребенок), Закарпатской (9 детей), Одесской (6: 2 взрослых и 4 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года по 26 сентября 2019 года) корью заболели 57 тыс. 982 человека - 27 тыс. 465 взрослых и 30 тыс. 517 детей, от осложнений кори умерли 20 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 тыс. человек, 41 из которых умерли.

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Медики в очередной раз отметили, что прививки - это единственная надежная защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Ранее сообщалось, что Киев накрыла самая масштабная вспышка заболевания корью за все годы независимости Украины.