Топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе

Анальный секс. Иллюстративное фото / limon.postimees.ee

Вокруг анального секса давно, прочно и железобетонно сложилось множество стойких мифов и заблуждений.

Портал Cosmo попросил экспертов развеять самые популярные из них.

Миф №1: Анальный секс – грязное извращение. Половой контакт через анус на самом деле – один из древнейших видов интима, которым люди занимаются уже тысячелетия подряд. Анальная зона ничуть не менее чувствительна, чем вагинальная, поэтому тщательный подход с предварительной подготовкой к такому сексу наверняка разнообразят сексуальную жизнь и подарят незабываемый опыт.

Миф №2: Анальный секс всегда крайне болезненен. Удовольствие от такого интима на 90% зависит от того, как к нему готовиться. Здесь выделяют три этапа - гигиенический, моральный и физический. Нужно всегда быть твердо убежденным в том, что анал - твое желание, а не прихоть партнера/партнерши. Ну и нужен договор о том, что анальный половой акт прерывается при первых позывах боли.

Миф №3: Девушки никогда не могут получить оргазм от анала. На самом деле задний свод – часть влагалища, у которой самая высокая чувствительность – крайне близок к прямой кишке. Лучший вариант его простимулировать – анальный секс. Интенсивно массируя эту зону, пенис легко доводить девушку до оргазма.

Напомним, ранее в Китае пара годы напролет пыталась завести ребенка, занимаясь анальным сексом. Позднее в РФ мужчина решил засудить экс-жену, из-за которой подсел на анальный секс.