Как избежать простуды: доктор Комаровский раскрыл простые правила

Для профилактики простуды стоит избегать людных мест, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Чтобы избежать простуды стоит придерживаться простых правил, в частности, избегать людных мест и держать дистанцию от заболевшего человека.

Руки больного являются источником инфекции, поэтому - чем меньше рукопожатий - тем лучше, написал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Эксперт отметил, что от заболевшего человека лучше держаться как можно дальше.

Врач добавил, что для профилактики простуды нужно почаще мыть руки и увлажнять слизистые оболочки дыхательных путей, например, простым солевым раствором - 1 чайная ложка соли на 1 литр кипяченой воды.

Комаровский подчеркнул, что дома не должно быть слишком жарко и сухо - оптимальная температура - 16-22 градуса, а влажность - 40-70%.

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Ранее Евгений Комаровский поделился, что самый надежный способ профилактики гриппа - переселение на необитаемый остров, а второй по эффективности способ - вакцинация.