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Игра на кожаной флейте: топ-3 совета для шикарного орального секса

9 октября 2019, 04:27

Говоря максимально прямолинейно, эксперты как бы говорят: рот - он же не только приема пищи предназначен.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / UDF

Даже если девушки регулярно просыпаются чуть свет, чтобы сделать утренний минет возлюбленному, это не значит, что их навыки орального секса идеальны.

Портал Ivona.bigmir.net опросил экспертов-сексологов на предмет советов, используя которые можно легко прокачать свои устные сексуальные навыки.

Совет №1. Легкие поцелуи по касательной. Обычно едва ощутимые касания языком пениса  (предварительно тщательно смазанного слюной и или массажным маслом) дают гораздо больший эффект, чем минет на сухую.

Читайте такжеУченые рассказали, каково настоящее значение орального секса для организмаСовет №2. Повороты головы. Такой фокус при оральной стимуляции пениса (вверх и вниз по типу спирали или штопора) дает нужные результаты - особенно когда девушка всерьез трудится над верхней частью мужского достоинства. 

Совет №3. Натяжение крайней плоти. Данный способ вкупе со сдерживанием в таком положении регулярно усиливает наслаждение, получаемое мужчиной от минет. Ну и привод к тому, что он гораздо быстрее устраивает "душ" из спермы.

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса. До этого эксперты поведали, как нужно качественно заниматься оральным сексом.
  

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