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Психолог сказала, за что человек платит самую высокую цену

8 октября 2019, 17:45

Человек может сделать больше, чем ему кажется, отметила эксперт.

Человек платит высокую цену за иллюзии, сообщила психолог - Наталья Холоденко
Человек платит высокую цену за иллюзии, сообщила психолог / instagram.com/kholodenkon

Психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что человек дороже всего платит за иллюзии.

Человек точно может больше, чем ему кажется вначале пути, написала эксперт в Instagram.

Холоденко отметила, что, если все хочется бросить на средине пути, - это паника, но точно можно достичь большего.

"Дороже всего мы платим за иллюзии, но ты не можешь быть виновна в том, что веришь в лучшее…", - добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что самым лучшим способом подготовки к лучшей жизни являются мечты о лучшем. Психолог подчеркнула, что нужно ходить в места, в которых учащается сердцебиение.

психолог Наталья Холоденко
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