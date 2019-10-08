Психолог сказала, за что человек платит самую высокую цену

Человек платит высокую цену за иллюзии, сообщила психолог / instagram.com/kholodenkon

Психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что человек дороже всего платит за иллюзии.

Человек точно может больше, чем ему кажется вначале пути, написала эксперт в Instagram.

Холоденко отметила, что, если все хочется бросить на средине пути, - это паника, но точно можно достичь большего.

"Дороже всего мы платим за иллюзии, но ты не можешь быть виновна в том, что веришь в лучшее…", - добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что самым лучшим способом подготовки к лучшей жизни являются мечты о лучшем. Психолог подчеркнула, что нужно ходить в места, в которых учащается сердцебиение.