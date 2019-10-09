Скарлатина: кто в зоне риска, симптомы, как лечить и есть ли вакцина

Скарлатиной чаще всего болеют дети от 2 до 10 лет / из открытых источников

Скарлатина - это острое инфекционное заболевание, которое протекает с симптомами общей интоксикации, высыпаниями на коже и ангиной.

Кто в зоне риска?

Чаще всего скарлатиной болеют дети от 2 до 10 лет.

К слову, груднички первых шести месяцев жизни болеют редко, что связано с наличием у них трансплацентарного иммунитета, а также их ареактивностью к стрептококковому токсину.

Наибольшая заболеваемость характерна в осенне-зимний период.

Взрослые тоже могут заболеть скарлатиной.

Скарлатина: причина заболевания

Источником является больной человек (наибольшую опасность представляет стертое протекание болезни), а также больные с назофарингитом и стрептококковой ангиной.

Отметим, ребенок остается заразным с начала заболевания и до момента его клинического выздоровления (при условии, что нет осложнений и раннем приеме антибиотика); в среднем этот период занимает 7-10 дней.

Путь передачи - воздушно-капельный, но также нельзя исключать - контактно-бытовой (игрушки, одежда, продукты питания (молоко), предметы обихода).

Контагиозность ("заразность") приблизительно 40%. Входными воротами зачастую бывает слизистая оболочка миндалин. Период инкубации (скрытый период) - 2-7 дней.

Какие первые признаки скарлатины?

Заболевание начинается с повышения температуры тела, боли в горле.

В конце первых суток болезни, или на вторые - появляется сыпь (на гиперемированном фоне кожи точечная), она держится 3-7 дней. На месте высыпаний формируется крупно-пластинчатое шелушение; более характерно на пальцах рук и ног.

Также одним из основных симптомов скарлатины есть ангина (в глотке яркая гиперемия - "пылающий зев"), она протекает в некротической, фолликулярной и чаще всего катаральной формах. Возникновение ангины - это 2-4 день инфекции.

Одновременно идет вовлечение в процесс регионарных лимфатических узлов.

Патогномоничным симптомом скарлатины является так называемый "малиновый язык"; сначала он обложен налетом, а позже (со 2-3 дня) очищается и становится ярко красным с гипертрофированными сосочками; продолжительность этого симптома 1-2 недели.

Какие симптомы скарлатины у взрослых?

невысокая температура тела (выше 38 градусов бывает редко);

появляются сильные головные боли;

организм ослабленный;

общее эмоциональное состояние подавлено;

часто бывает рвота (обычно она разовая);

после рвоты появляются боли в горле.

Скарлатина: осложнения

лимфаденит (поражение лимфатических узлов);

гнойный отит (воспаление уха);

аллергическое заболевание почек — гломерулонефрит,

воспаление суставов — артрит, синовит;

поражение сердца — аллергический миокардит;

пневмонии (воспаление легких).

Как и чем лечить скарлатину?

Лечение легких форм скарлатины проводят в домашних условиях. Независимо от тяжести болезни рекомендуют раннее введение антибиотиков (курсом до 7 дней), что предупреждает осложнения и гарантирует более легкое протекание; также применяют антигистаминные препараты и антисептики для обработки полости рта.

Но, самостоятельное назначение препаратов для лечения скарлатины у ребенка противопоказано. Только педиатр принимает решение о назначении тех или иных средств.

Читайте такжеВрач назвал 100%-й симптом кориВыписку, переболевших скарлатиной, проводят на 7-10 день после начала заболевания, при условии отсутствия осложнений и клинических проявлений.

Дети допускаются в дошкольные детские учреждения и первые два класса школы на протяжении 12 дней после клинического выздоровления.

Карантин устанавливают на 7 дней с момента изоляции больного для дошкольников и учащихся 1-го и 2-го классов.

Скарлатина: профилактика

Дети, бывшие в контакте с больным и не болевшие ранее скарлатиной, допускаются в дошкольное учреждение или в первые два класса школы после семидневной изоляции на дому. В квартире, где находится больной, проводят регулярную влажную уборку, проветривание помещений.

Скарлатина: есть ли вакцина?

Вакцины от скарлатины нет.