Скарлатина: кто в зоне риска, симптомы, как лечить и есть ли вакцина

Чаще всего на скарлатину болеют дети от 2 до 10 лет, но взрослые тоже могут заболеть скарлатиной.
Скарлатина - это острое инфекционное заболевание, которое протекает с симптомами общей интоксикации, высыпаниями на коже и ангиной.
Кто в зоне риска?
Чаще всего скарлатиной болеют дети от 2 до 10 лет.
К слову, груднички первых шести месяцев жизни болеют редко, что связано с наличием у них трансплацентарного иммунитета, а также их ареактивностью к стрептококковому токсину.
Наибольшая заболеваемость характерна в осенне-зимний период.
Взрослые тоже могут заболеть скарлатиной.
Скарлатина: причина заболевания
Источником является больной человек (наибольшую опасность представляет стертое протекание болезни), а также больные с назофарингитом и стрептококковой ангиной.
Отметим, ребенок остается заразным с начала заболевания и до момента его клинического выздоровления (при условии, что нет осложнений и раннем приеме антибиотика); в среднем этот период занимает 7-10 дней.
Путь передачи - воздушно-капельный, но также нельзя исключать - контактно-бытовой (игрушки, одежда, продукты питания (молоко), предметы обихода).
Контагиозность ("заразность") приблизительно 40%. Входными воротами зачастую бывает слизистая оболочка миндалин. Период инкубации (скрытый период) - 2-7 дней.
Какие первые признаки скарлатины?
Заболевание начинается с повышения температуры тела, боли в горле.
В конце первых суток болезни, или на вторые - появляется сыпь (на гиперемированном фоне кожи точечная), она держится 3-7 дней. На месте высыпаний формируется крупно-пластинчатое шелушение; более характерно на пальцах рук и ног.
Также одним из основных симптомов скарлатины есть ангина (в глотке яркая гиперемия - "пылающий зев"), она протекает в некротической, фолликулярной и чаще всего катаральной формах. Возникновение ангины - это 2-4 день инфекции.
Одновременно идет вовлечение в процесс регионарных лимфатических узлов.
Патогномоничным симптомом скарлатины является так называемый "малиновый язык"; сначала он обложен налетом, а позже (со 2-3 дня) очищается и становится ярко красным с гипертрофированными сосочками; продолжительность этого симптома 1-2 недели.
Какие симптомы скарлатины у взрослых?
- невысокая температура тела (выше 38 градусов бывает редко);
- появляются сильные головные боли;
- организм ослабленный;
- общее эмоциональное состояние подавлено;
- часто бывает рвота (обычно она разовая);
- после рвоты появляются боли в горле.
Скарлатина: осложнения
- лимфаденит (поражение лимфатических узлов);
- гнойный отит (воспаление уха);
- аллергическое заболевание почек — гломерулонефрит,
- воспаление суставов — артрит, синовит;
- поражение сердца — аллергический миокардит;
- пневмонии (воспаление легких).
Как и чем лечить скарлатину?
Лечение легких форм скарлатины проводят в домашних условиях. Независимо от тяжести болезни рекомендуют раннее введение антибиотиков (курсом до 7 дней), что предупреждает осложнения и гарантирует более легкое протекание; также применяют антигистаминные препараты и антисептики для обработки полости рта.
Но, самостоятельное назначение препаратов для лечения скарлатины у ребенка противопоказано. Только педиатр принимает решение о назначении тех или иных средств.
Читайте такжеВрач назвал 100%-й симптом кориВыписку, переболевших скарлатиной, проводят на 7-10 день после начала заболевания, при условии отсутствия осложнений и клинических проявлений.
Дети допускаются в дошкольные детские учреждения и первые два класса школы на протяжении 12 дней после клинического выздоровления.
Карантин устанавливают на 7 дней с момента изоляции больного для дошкольников и учащихся 1-го и 2-го классов.
Скарлатина: профилактика
Дети, бывшие в контакте с больным и не болевшие ранее скарлатиной, допускаются в дошкольное учреждение или в первые два класса школы после семидневной изоляции на дому. В квартире, где находится больной, проводят регулярную влажную уборку, проветривание помещений.
Скарлатина: есть ли вакцина?
Вакцины от скарлатины нет.