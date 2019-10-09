  1. Главная
  3. Здоровье

Скарлатина: кто в зоне риска, симптомы, как лечить и есть ли вакцина

9 октября 2019, 00:55

Чаще всего на скарлатину болеют дети от 2 до 10 лет, но взрослые тоже могут заболеть скарлатиной.

Скарлатиной чаще всего болеют дети от 2 до 10 лет / из открытых источников

Скарлатина - это острое инфекционное заболевание, которое протекает с симптомами общей интоксикации, высыпаниями на коже и ангиной.

Кто в зоне риска?

Чаще всего скарлатиной болеют дети от 2 до 10 лет.

К слову, груднички первых шести месяцев жизни болеют редко, что связано с наличием у них трансплацентарного иммунитета, а также их ареактивностью к стрептококковому токсину. 

Наибольшая заболеваемость характерна в осенне-зимний период.

Взрослые тоже могут заболеть скарлатиной.

Скарлатина: причина заболевания

Источником является больной человек (наибольшую опасность представляет стертое протекание болезни), а также больные с назофарингитом и стрептококковой ангиной.

Отметим, ребенок остается заразным с начала заболевания и до момента его клинического выздоровления (при условии, что нет осложнений и раннем приеме антибиотика); в среднем этот период занимает 7-10 дней.

Путь передачи - воздушно-капельный, но также нельзя исключать - контактно-бытовой (игрушки, одежда, продукты питания (молоко), предметы обихода).

Контагиозность ("заразность") приблизительно 40%. Входными воротами зачастую бывает слизистая оболочка миндалин. Период инкубации (скрытый период) - 2-7 дней.

Какие первые признаки скарлатины?

Заболевание начинается с повышения температуры тела, боли в горле.

В конце первых суток болезни, или на вторые - появляется сыпь (на гиперемированном фоне кожи точечная), она держится 3-7 дней. На месте высыпаний формируется крупно-пластинчатое шелушение; более характерно на пальцах рук и ног.

Также одним из основных симптомов скарлатины есть ангина (в глотке яркая гиперемия - "пылающий зев"), она протекает в некротической, фолликулярной и чаще всего катаральной формах. Возникновение ангины - это 2-4 день инфекции.

Одновременно идет вовлечение в процесс регионарных лимфатических узлов.

Патогномоничным симптомом скарлатины является так называемый "малиновый язык"; сначала он обложен налетом, а позже (со 2-3 дня) очищается и становится ярко красным с гипертрофированными сосочками; продолжительность этого симптома 1-2 недели.

Какие симптомы скарлатины у взрослых?

  • невысокая температура тела (выше 38 градусов бывает редко);
  • появляются сильные головные боли;
  • организм ослабленный;
  • общее эмоциональное состояние подавлено;
  • часто бывает рвота (обычно она разовая);
  • после рвоты появляются боли в горле.

Скарлатина: осложнения

  • лимфаденит (поражение лимфатических узлов);
  • гнойный отит (воспаление уха);
  • аллергическое заболевание почек — гломерулонефрит,
  • воспаление суставов — артрит, синовит;
  • поражение сердца — аллергический миокардит;
  • пневмонии (воспаление легких).

Как и чем лечить скарлатину?

Лечение легких форм скарлатины проводят в домашних условиях. Независимо от тяжести болезни рекомендуют раннее введение антибиотиков (курсом до 7 дней), что предупреждает осложнения и гарантирует более легкое протекание; также применяют антигистаминные препараты и антисептики для обработки полости рта.

Но, самостоятельное назначение препаратов для лечения скарлатины у ребенка противопоказано. Только педиатр принимает решение о назначении тех или иных средств.

Читайте такжеВрач назвал 100%-й симптом кориВыписку, переболевших скарлатиной, проводят на 7-10 день после начала заболевания, при условии отсутствия осложнений и клинических проявлений.

Дети допускаются в дошкольные детские учреждения и первые два класса школы на протяжении 12 дней после клинического выздоровления.

Карантин устанавливают на 7 дней с момента изоляции больного для дошкольников и учащихся 1-го и 2-го классов.

Скарлатина: профилактика

Дети, бывшие в контакте с больным и не болевшие ранее скарлатиной, допускаются в дошкольное учреждение или в первые два класса школы после семидневной изоляции на дому. В квартире, где находится больной, проводят регулярную влажную уборку, проветривание помещений.

Скарлатина: есть ли вакцина?

Вакцины от скарлатины нет.

лечение причина инфекция Вакцина профилактика карантин инфекционные заболевания симптомы скарлатина
Сейчас вы просматриваете новость «Скарлатина: кто в зоне риска, симптомы, как лечить и есть ли вакцина». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:02
Ученые обьяснили, от каких проблем может избавить медитация
00:55
Скарлатина: кто в зоне риска, симптомы, как лечить и есть ли вакцина
00:23
Омбре – самое удачное окрашивание волос осень 2019: новые модные оттенки, фото Фото Видео
00:01
Иванов день и Йом Киппур 2019: что нельзя делать в праздник 9 октября Видео
08 октября, вторник
23:58
Миротворческие операции на грани срыва: у ООН кризис с деньгами
23:44
Зеленского захватили в заложники люди с оружием – Василец
23:32
"Тяжелое наследие": Путин поставил на Украине крест
23:12
День защитника и Покрова 2019: УЗ назначила дополнительные поезда
22:42
"Украина – светоч для России": чем опасен авторитаризм Зеленского – эксперт
22:24
"Генпрокурор - 100% мой человек": на Зеленского пожаловались в ГБР
22:03
"Слуги народа" внесли в Раду скандальный документ о продаже земли: подробности
21:28
Гороскоп на завтра: кому "светят" прибыль, уйма нежности и романтика
21:24
"Должны использовать": в ПА ОБСЕ высказались по "формуле Штанймайенра"
21:07
Анастасия Заворотнюк пропала: появились подробности выписки с больницы
20:52
Первая леди Украины обеспокоилась питанием детей: подробности
20:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала Видео
20:27
"Нет ее!": Гоген Солнцев купил гроб и хоронит жену
20:11
1 миллион гривен на жидкое мыло: Укрзализныця обьявила новый тендер
20:08
Дело Байдена: Луценко рассказал о беседе с адвокатом Трампа
20:01
"Трепака запомнили": эксперт напомнил, как новый замглавы ГПУ насолил Трампу
20:00
Как жить по лунному календарю 9 октября: как не огрести по полной
19:53
"Первая красотка Украины!": Елена Зеленская восхитила сеть новым нежным образом
19:40
Покрова 2019: в чем особенность праздника в Украине, когда и как праздновать
19:22
Бари Алибасов проиграл суд "Кроту" Видео
19:07
"Каждую пятницу я в говно": Лукашенко высмеяли за странную походку Видео
18:49
Конец *баного мира 2 сезон: дата выхода и актеры Видео
18:36
Шестеро детей: глава Слуги народа вновь стал отцом
18:20
Суп с "белком": в одесской школе разгорелся крупный скандал
17:45
Психолог сказала, за что человек платит самую высокую цену
17:39
"Зрада" отменяется: Гончарук пролил свет на сумму оборонного бюджета
17:37
Вика Булитко рассказала о романе с Дмитрием Дикусаром на Танцах Видео
17:15
Промоутер Усика открестился от боя с россиянином
17:12
Крушение Ан-12 под Львовом: в Виннице попрощались с погибшими военными летчиками Видео
17:09
В филиале НАТО рассказали, почему поддерживают "формулу Штайнмайера"
16:46
СМИ узнали о киевском маньяке: названы приметы и опубликован фоторобот
16:34
Скандал под Киевом: в школах младшеклассников пичкают просрочкой Видео
16:34
Туск взгрел Джонсона за "дурацкую игру" на переговорах по Brexit
16:26
"Через неделю у Малахова": блогер нашла ложь в болезни Заворотнюк Фото
16:21
Полмиллиона долларов в Range Rover: Грымчаку продлили содержание под стражей
16:20
Первая ласточка: эксперт объяснил, почему арестовали Пашинского
16:05
В Минфине рассказали, сколько миллиардов надо на перепись населения
15:54
В Херсонской области неизвестные подожгли дом судей: все детали
15:47
"В ближайшие месяцы": в Слуге народа приняли решение по легализации марихуаны
15:41
"Херачь Крым отвоевывать": у Яроша поставили ультиматум Зеленскому Видео
15:32
В Украине изменят штрафы за превышение скорости: названы сроки Видео
15:30
Скоро смена пола?: Дочь Анджелины Джоли прятала пах на премьере Малефисента-2 Видео
15:22
1407 дней без газа из РФ: Украина увеличила импорт "голубого топлива"
15:16
Песков сказал, получил ли Путин поздравления от Зеленского и Трампа
15:03
"Ах*евшие пид*расы": "любитель клетчатых одеял" Насиров снимал у профсоюза таможни дом за копейки
14:58
В Международном трибунале РФ соврала о возврате Украине захваченных кораблей – Воронченко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять