  1. Главная
  3. Здоровье

Что есть на ночь, чтобы похудеть: ученые назвали топ-5 продуктов

10 октября 2019, 02:41

Продукты с содержанием белка могут способствовать активации метаболических процессов и помогают похудеть.

орехи_ореховый спас_еда_праздник
Есть и худеть - ученые назвали 5 продуктов / 1zoom.ru

Чем ближе к ночи, тем вкуснее кажутся продукты. Именно поэтому мало кто может удержаться от вечернего, а то и ночного перекуса. Однако, стоит учитывать, что если баловать себя сладостями или бутербродами перед сном, можно в результате получить лишь лишний вес. В связи с этим ученые назвали топ-5 продуктов, которые можно съесть на ночь без вреда для фигуры.

Специалисты из Университета штата Флорида утверждают, что для похудения важно, чтобы в продуктах, которые можно есть на ночь, не содержались рафинированные углеводы, крахмалы и много сахара. В то же время белок, употребляемый за полчаса до сна, может способствовать активации метаболических процессов и помогает похудеть. Топ-5 продуктов с высоким содержанием белка - это творог, сыр моцарелла, яйца, орехи, тофу.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: творог

Творог содержит много белка и кальция. Он особенно полезен женщинам во время и после прохождения менопаузы, когда кальций буквально вымывается из костей, суставов и зубов.Чтобы кальций усваивался, творог должен быть не очень жирным. Ученые уточняют, что молочный жир в определенной мере необходим для поддержания функций сосудов и сердца.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: орехи

Горсть орехов на ночь – отличный способ утолить голод, иметь стройную фигуру и крепкий иммунитет. Орехи содержат много витамина Е, магния и селена – эти вещества эффективно оздоровляют сердце. Практически все виды орехов отличаются высоким содержанием белка, но в грецких орехах и миндале его концентрация особенно велика.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: моцарелла. 

Моцарелла - очень низкокалорийный сыр, не содержит углеводов, но богат витамином D. Достаточная концентрация этого витамина в организме способствуют похудению, а недостаток, наоборот, приводит к ожирению.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: куриные яйца

Вареные куриные яйца идеально подходят не только для завтрака, но и для позднего перекуса. Они содержат в себе 60% от необходимой человеку суточной дозы селена, 32% витамина А и почти 15% железа. Кроме того, яйца богаты белком, витамином D, а также многими другими полезными витаминами и микроэлементами. Ученые считают, что употребление яиц особенно эффективно для избавления от жира на животе.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: тофу

150 грамм тофу содержат целых 11 грамм белка, усвоение которого ускоряет сжигание жира. При этом тофу – богатейший источник кальция, магния и железа.

Читайте такжеЭксперт рассказала, как правильно сочетать продукты

Напомним,  ранее диетолог Екатерина Медушкина развенчала мифы о похудении и рассказала об ошибках, которые допускают худеющие на последнем этапе. Также она посоветовала, что делать, если "застрявшие" килограммы не уходят.

здоровье яйца диета сыр орехи похудение
Сейчас вы просматриваете новость «Что есть на ночь, чтобы похудеть: ученые назвали топ-5 продуктов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:41
Что есть на ночь, чтобы похудеть: ученые назвали топ-5 продуктов
02:20
В центре Киева поселились две рогатые козы Видео
02:09
В Украине может появиться оператор связи из Азербайджана
01:50
Ученые перечислили продукты для здоровой работы почек
01:22
Трамп высказался о слившем его разговор с Зеленским шпионе Видео
00:48
Форвард сборной Бельгии засветил на фото подкачанную задницу
00:17
В Минздраве инициируют отмену медицинских справок
00:01
10 октября 2019 – какой сегодня праздник: что есть и что нельзя делать
09 октября, среда
23:45
Украинская журналистка рекомендовала отгородиться стеной от Донбасса
23:23
Песков отреагировал на стих Шнурова об отдыхе Путина в тайге
22:59
Байден впервые высказался в поддержку импичмента: Трамп отреагировал Видео
22:25
Меркель пообещала Зеленскому ускорить встречу в нормандском формате
22:15
Каре до подбородка – модная и удачная стрижка 2019 с особым шармом - 34 фото Фото Видео
21:48
Глава МИД Нидерландов в Киеве обсудил с Зеленским катастрофу рейса МН17 Видео
21:11
"Заслуга предыдущей власти": эксперт пояснил ухудшение отношений с Европой
21:09
Гороскоп на завтра: кого ожидает осуществление мечты, а кому грозит опасная страсть
21:05
"Жаба душит, что кресло убежало": "хапуге" Порошенко напомнили о котлах на Донбассе Видео
21:04
Жгучая порнозвездка-латинка поделилась откровенными снимками Фото
20:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
20:24
"Девочки нет": Зеленский снова потроллил Мендель Видео
20:19
"Не пью кровь малолетних": Богдан отреагировал на слухи о встрече с бизнесменом Кислиным в США
20:00
Как жить по лунному календарю 10 октября: день фатально прекрасен для денег
19:55
Черновол с торчащими сосками сорвала брифинг Трубы: подробности Видео
19:43
"Функции не восстановить": Врачи дали новый прогноз о состоянии Заворотнюк
19:43
Дипломат из США помогал Зеленскому для получения должности
19:30
Красный матовый маникюр на осень 2019: красивые идеи дизайна, фото Фото
19:27
Очень интенсивно работал: названы оклад и надбавки Богдана
18:53
Стало известно, во сколько обошелся визит Зеленского в США
18:52
В Львове после фильма Джокер 25-летний мужчина совершил самоубийство
18:47
"Больше Крымов, больше Солсбери": Лигалайз распек Путина и приспешников Видео
18:32
Детутат от Слуги народа вигуляла в Раде сумку Gucci ценой в зарплату
18:30
Доктор Комаровский объяснил, критично или нет есть молочку
18:29
"Папа, это - яд": экс-директор школы на камеру выпил водки и умер Видео
18:16
Источник мира: Эрдоган подтвердил вторжение в Сирию Видео
17:59
"Украинцы гораздо умнее": Гончарук прокомментировал слова Милованова об Украине
17:56
В четырех областях Украины ударят заморозки - синоптик Видео
17:47
"Формулы Штайнмайера" нет: Зеленский рассказал о возвращении Крыма Видео
17:39
"Синяя изолента держит лучше": в Киеве отремонтировали мост нитками и скотчем - фотофакт
17:33
"Иллюзия весны": синоптик рассказала о потеплении в Киеве Видео
17:27
Украинка в 99 лет получила российский паспорт
17:04
Зеленский отказался от традиции переставлять ноги МИД
16:59
"Будет попытка контролировать": генерал предупредил об угрозе со стороны РФ
16:53
"Фантастика": Ксения Мишина завела сеть пикантным фото Фото Видео
16:31
"Войны должны заканчиваться чьей-то победой": Гиркин рассказал, кто капитулирует после отвода войск
16:12
Несколько месяцев: Гончарук дал прогноз относительно переговоров по газу
16:00
Мирская слава: Джокер стал звездой PornHub после премьеры фильма
16:00
Балерина: Джон Уик получил спин-офф Видео
15:53
Встреча Зеленского, Путина, Макрона и Меркель: в Кремле уточнили планы на случай срыва отвода войск
15:52
Ни одного проекта закона: названы имена народных "бездельников" в Раде
15:30
"Объявлен в розыск": в ГБР рассказали, что грозит Жеваго
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять