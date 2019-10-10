Что есть на ночь, чтобы похудеть: ученые назвали топ-5 продуктов

Есть и худеть - ученые назвали 5 продуктов / 1zoom.ru

Чем ближе к ночи, тем вкуснее кажутся продукты. Именно поэтому мало кто может удержаться от вечернего, а то и ночного перекуса. Однако, стоит учитывать, что если баловать себя сладостями или бутербродами перед сном, можно в результате получить лишь лишний вес. В связи с этим ученые назвали топ-5 продуктов, которые можно съесть на ночь без вреда для фигуры.

Специалисты из Университета штата Флорида утверждают, что для похудения важно, чтобы в продуктах, которые можно есть на ночь, не содержались рафинированные углеводы, крахмалы и много сахара. В то же время белок, употребляемый за полчаса до сна, может способствовать активации метаболических процессов и помогает похудеть. Топ-5 продуктов с высоким содержанием белка - это творог, сыр моцарелла, яйца, орехи, тофу.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: творог

Творог содержит много белка и кальция. Он особенно полезен женщинам во время и после прохождения менопаузы, когда кальций буквально вымывается из костей, суставов и зубов.Чтобы кальций усваивался, творог должен быть не очень жирным. Ученые уточняют, что молочный жир в определенной мере необходим для поддержания функций сосудов и сердца.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: орехи

Горсть орехов на ночь – отличный способ утолить голод, иметь стройную фигуру и крепкий иммунитет. Орехи содержат много витамина Е, магния и селена – эти вещества эффективно оздоровляют сердце. Практически все виды орехов отличаются высоким содержанием белка, но в грецких орехах и миндале его концентрация особенно велика.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: моцарелла.

Моцарелла - очень низкокалорийный сыр, не содержит углеводов, но богат витамином D. Достаточная концентрация этого витамина в организме способствуют похудению, а недостаток, наоборот, приводит к ожирению.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: куриные яйца

Вареные куриные яйца идеально подходят не только для завтрака, но и для позднего перекуса. Они содержат в себе 60% от необходимой человеку суточной дозы селена, 32% витамина А и почти 15% железа. Кроме того, яйца богаты белком, витамином D, а также многими другими полезными витаминами и микроэлементами. Ученые считают, что употребление яиц особенно эффективно для избавления от жира на животе.

Что есть на ночь, чтобы похудеть: тофу

150 грамм тофу содержат целых 11 грамм белка, усвоение которого ускоряет сжигание жира. При этом тофу – богатейший источник кальция, магния и железа.

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