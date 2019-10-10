  1. Главная
  3. Здоровье

Секс во время беременности: Супрун назвала противопоказания

10 октября 2019, 04:12

Во время беременности можно и нужно заниматься сексом, но следует учесть некоторые условия.

беременность, роды
Во время секса малышу ничего не грозит, так как эмбрион надежно защищен / womanterra.ru

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, можно ли во время беременности заниматься сексом. Однако, для того, чтобы этот процесс был приятным и безопасным, нужно выполнить несколько условий.

Супрун уточнила, что вагинальным сексом можно и нужно заниматься на всех сроках беременности, если:

1. Нет противопоказаний. А именно:

  • проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала);
  • высокий риск выкидыша или преждевременных родов;
  • многоплодная беременность;
  • Рlacenta previa - когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва;
  • просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы; 
  • преждевременные роды в анамнезе;
  • вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод.

2. Обоюдное желание партнеров – важное условие для секса во время беременности. Супрун отметила, что во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувственность, но если этого не произошло – это тоже нормально.

3. Комфортная поза. Сексу может мешать не только живот. Кроме того, увеличивается и становится очень чувствительной грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения также могут быть болезненными, поэтому мужчине нужно быть внимательным к сигналам партнерши.

Супрун также успокоила, что во время секса малышу ничего не грозит, так как эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой.

"Даже сокращения матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды. Иногда беременные первым ребенком или их окружение воспринимают тренировочные схватки - сокращения Брэкстона-Хикса - за "гипертонус" и причину для "сохранения" и полного покоя. Не бойтесь - это естественное закономерное явление, и после непродолжительного "затвердевания" живота наступит расслабление", - добавила она.

Стоит отметить, что о время беременности нужно быть особенно бдительными с заболеваниями, передающимися половым путем. В связи с этим экс-глава МОЗ рекомендует не забывать о контрацепции. 

Читайте такжеВ Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек

Напомним, ранее кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что если женщина при беременности резко переходит на здоровое питание и отказывается от всего вредного, то у ребенка появляются огромные шансы получить аллергию.

беременность здоровье секс Ульяна Супрун
Сейчас вы просматриваете новость «Секс во время беременности: Супрун назвала противопоказания». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:12
Секс во время беременности: Супрун назвала противопоказания
03:58
Взбить шоколадный мусс: эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс
03:29
"Тефлоновые политики": астролог рассказал, чем обернется скандал для Зеленского и Трампа
03:02
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2019
02:41
Что есть на ночь, чтобы похудеть: ученые назвали топ-5 продуктов
02:20
В центре Киева поселились две рогатые козы Видео
02:09
В Украине может появиться оператор связи из Азербайджана
01:50
Ученые перечислили продукты для здоровой работы почек
01:22
Трамп высказался о слившем его разговор с Зеленским шпионе Видео
00:48
Форвард сборной Бельгии засветил на фото подкачанную задницу
00:17
В Минздраве инициируют отмену медицинских справок
00:01
10 октября 2019 – какой сегодня праздник: что есть и что нельзя делать
09 октября, среда
23:45
Украинская журналистка рекомендовала отгородиться стеной от Донбасса
23:23
Песков отреагировал на стих Шнурова об отдыхе Путина в тайге
22:59
Байден впервые высказался в поддержку импичмента: Трамп отреагировал Видео
22:25
Меркель пообещала Зеленскому ускорить встречу в нормандском формате
22:15
Каре до подбородка – модная и удачная стрижка 2019 с особым шармом - 34 фото Фото Видео
21:48
Глава МИД Нидерландов в Киеве обсудил с Зеленским катастрофу рейса МН17 Видео
21:11
"Заслуга предыдущей власти": эксперт пояснил ухудшение отношений с Европой
21:09
Гороскоп на завтра: кого ожидает осуществление мечты, а кому грозит опасная страсть
21:05
"Жаба душит, что кресло убежало": "хапуге" Порошенко напомнили о котлах на Донбассе Видео
21:04
Жгучая порнозвездка-латинка поделилась откровенными снимками Фото
20:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
20:24
"Девочки нет": Зеленский снова потроллил Мендель Видео
20:19
"Не пью кровь малолетних": Богдан отреагировал на слухи о встрече с бизнесменом Кислиным в США
20:00
Как жить по лунному календарю 10 октября: день фатально прекрасен для денег
19:55
Черновол с торчащими сосками сорвала брифинг Трубы: подробности Видео
19:43
"Функции не восстановить": Врачи дали новый прогноз о состоянии Заворотнюк
19:43
Дипломат из США помогал Зеленскому для получения должности
19:30
Красный матовый маникюр на осень 2019: красивые идеи дизайна, фото Фото
19:27
Очень интенсивно работал: названы оклад и надбавки Богдана
18:53
Стало известно, во сколько обошелся визит Зеленского в США
18:52
В Львове после фильма Джокер 25-летний мужчина совершил самоубийство
18:47
"Больше Крымов, больше Солсбери": Лигалайз распек Путина и приспешников Видео
18:32
Детутат от Слуги народа вигуляла в Раде сумку Gucci ценой в зарплату
18:30
Доктор Комаровский объяснил, критично или нет есть молочку
18:29
"Папа, это - яд": экс-директор школы на камеру выпил водки и умер Видео
18:16
Источник мира: Эрдоган подтвердил вторжение в Сирию Видео
17:59
"Украинцы гораздо умнее": Гончарук прокомментировал слова Милованова об Украине
17:56
В четырех областях Украины ударят заморозки - синоптик Видео
17:47
"Формулы Штайнмайера" нет: Зеленский рассказал о возвращении Крыма Видео
17:39
"Синяя изолента держит лучше": в Киеве отремонтировали мост нитками и скотчем - фотофакт
17:33
"Иллюзия весны": синоптик рассказала о потеплении в Киеве Видео
17:27
Украинка в 99 лет получила российский паспорт
17:04
Зеленский отказался от традиции переставлять ноги МИД
16:59
"Будет попытка контролировать": генерал предупредил об угрозе со стороны РФ
16:53
"Фантастика": Ксения Мишина завела сеть пикантным фото Фото Видео
16:31
"Войны должны заканчиваться чьей-то победой": Гиркин рассказал, кто капитулирует после отвода войск
16:12
Несколько месяцев: Гончарук дал прогноз относительно переговоров по газу
16:00
Мирская слава: Джокер стал звездой PornHub после премьеры фильма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять