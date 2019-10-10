Секс во время беременности: Супрун назвала противопоказания

Во время секса малышу ничего не грозит, так как эмбрион надежно защищен / womanterra.ru

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, можно ли во время беременности заниматься сексом. Однако, для того, чтобы этот процесс был приятным и безопасным, нужно выполнить несколько условий.

Супрун уточнила, что вагинальным сексом можно и нужно заниматься на всех сроках беременности, если:

1. Нет противопоказаний. А именно:

проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала);

высокий риск выкидыша или преждевременных родов;

многоплодная беременность;

Рlacenta previa - когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва;

просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы;

преждевременные роды в анамнезе;

вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод.

2. Обоюдное желание партнеров – важное условие для секса во время беременности. Супрун отметила, что во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувственность, но если этого не произошло – это тоже нормально.

3. Комфортная поза. Сексу может мешать не только живот. Кроме того, увеличивается и становится очень чувствительной грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения также могут быть болезненными, поэтому мужчине нужно быть внимательным к сигналам партнерши.

Супрун также успокоила, что во время секса малышу ничего не грозит, так как эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой.

"Даже сокращения матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды. Иногда беременные первым ребенком или их окружение воспринимают тренировочные схватки - сокращения Брэкстона-Хикса - за "гипертонус" и причину для "сохранения" и полного покоя. Не бойтесь - это естественное закономерное явление, и после непродолжительного "затвердевания" живота наступит расслабление", - добавила она.

Стоит отметить, что о время беременности нужно быть особенно бдительными с заболеваниями, передающимися половым путем. В связи с этим экс-глава МОЗ рекомендует не забывать о контрацепции.

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Напомним, ранее кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что если женщина при беременности резко переходит на здоровое питание и отказывается от всего вредного, то у ребенка появляются огромные шансы получить аллергию.