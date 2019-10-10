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Взбить шоколадный мусс: эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс

10 октября 2019, 03:58

В общем и целом, перефразируя слова эксперта, не так страшен анал, как его малюют.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / rus.ohtuleht.ee

Порой, если партнер предложил анальный секс, не стоит сразу кричать: "Никогда в жизни".  Иногда стоит и поддаться такому искушению. 

О причинах согласиться на анальный секс рассказала порталу Факти-ICTV сексолог Оксана Ефремова. 

№1. Приятные ощущения 

Множество девушек и вовсе впервые в жизни испытывают оргазм исключительно при анальном секс. Но лишь тогда, если мужчина все делает правильно и безопасно.

№2. Разнообразие в интимной жизни

Анал всегда вносит новизну в сексуальные отношения и помогает получить незабываемые ощущения в постели.  

№3. Особая близость и доверие   

На анальный секс можно согласиться далеко не с каждым партнером. А лишь с тем, которому очень доверяешь. Иначе вряд ли анальное вторжение будет приятным и безболезненным.

№4. Полезно для здоровья

Если речь идет о безопасных ласках без болезненных ощущений и травм, то это похоже на массаж. Такой секс улучшает приток крови, помогает убрать застойные явления в органах малого таза и вызывает оргазм со всеми приятными последствиями. 

№5. Поиск новых эрогенных зон  

Анальный секс – один из способов исследовать свое тело и ощущения. Он пробуждает новые чувствительные точки на теле. Новые способы получения удовольствия помогут лучше узнать себя и получать больше наслаждения в сексе.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу.  До этого они развенчали топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе.

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