Взбить шоколадный мусс: эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс

В общем и целом, перефразируя слова эксперта, не так страшен анал, как его малюют.
Порой, если партнер предложил анальный секс, не стоит сразу кричать: "Никогда в жизни". Иногда стоит и поддаться такому искушению.
О причинах согласиться на анальный секс рассказала порталу Факти-ICTV сексолог Оксана Ефремова.
№1. Приятные ощущения
Множество девушек и вовсе впервые в жизни испытывают оргазм исключительно при анальном секс. Но лишь тогда, если мужчина все делает правильно и безопасно.
№2. Разнообразие в интимной жизни
Анал всегда вносит новизну в сексуальные отношения и помогает получить незабываемые ощущения в постели.
№3. Особая близость и доверие
На анальный секс можно согласиться далеко не с каждым партнером. А лишь с тем, которому очень доверяешь. Иначе вряд ли анальное вторжение будет приятным и безболезненным.
№4. Полезно для здоровья
Если речь идет о безопасных ласках без болезненных ощущений и травм, то это похоже на массаж. Такой секс улучшает приток крови, помогает убрать застойные явления в органах малого таза и вызывает оргазм со всеми приятными последствиями.
№5. Поиск новых эрогенных зон
Анальный секс – один из способов исследовать свое тело и ощущения. Он пробуждает новые чувствительные точки на теле. Новые способы получения удовольствия помогут лучше узнать себя и получать больше наслаждения в сексе.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу. До этого они развенчали топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе.