Горловой вопрос: топ-3 совета желающим "прокачать" умения орального секса

Леденец. Иллюстративное фото / belnaviny.by

Вряд ли какой парень / мужчина откажется от качественного орального секса с девушкой. Тем не менее, довольно часто представительницы прекрасного поля в вопросах орала в лучшем случае стараются, а не показывают класс.

Портал Точка составил небольшой перечень рекомендаций, которые помогут дамам всерьез улучшить свои навыки орального секса.

Совет №1. Ласки "по-македонски" - с двух рук. Здесь нужно переплести пальцы и крепко обхватив пенис. Лишь не нужно забывать заранее снять кольца, чтобы ненароком достоинство не поранить.

Совет №2. Распрями все пальцы, кроме большого и указательного. Это даст тебе возможность ласкать не только член партнера, но и его мошонку.

Совет №3. Твой парень быстро приблизится к вершине наслаждения, если его пенис будет находиться в объятиях рук, расположенных вдоль оси пениса.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом. До этого в Сети опубликовали топ-3 советов для шикарного орального секса.