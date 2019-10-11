Две сигареты или две пачки в день: ученые выяснили, что более вредно

Ученые выяснили как курение влияет на функционал легких / Фото REUTERS

Курение сигарет - вредное занятие. Причем неважно – выкуривать по две-три сигареты в день, или по две пачки. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета.

Ученые проверили функционал легких 25 тысяч добровольцев. Часть из них была курильщиками со стажем, часть – вообще никогда не притрагивалась к сигаретам. Оказалось, что так называемые нерегулярные курильщики повреждают свои лёгкие в такой же степени, как и заядлые любители табака.

При этом исследователи утверждают, что привычка выкуривать всего несколько сигарет в день намного тяжелее бьёт по здоровью, чем кажется на первый взгляд. Ученые выяснили, что функционал легких тех людей, которые выкуривали не менее 30 сигарет в день, снижался со скоростью на 11,24 мл в год больше, чем у некурящих. Ухудшение функционала так называемых нерегулярных курильщиков происходило со скоростью на 7,65 мл в год быстрее. Таким образом, последние теряют приблизительно такой же объем своих легких за год, что и заядлые курильщики за 9 месяцев. В связи с этим людям не стоит оправдывать вредную привычку тем, что, мол, "я курю только несколько сигарет в день". Как ни крути, а курение – вредно и опасно для здоровья.

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Напомним, ученые считают, что курение вейпа – смертельно опасное занятие. Только в США от таинственной болезни, вызванной регулярный курением, умерли шесть человек.