  1. Главная
  3. Здоровье

Общее дело: топ-5 правил хорошего и качественного группового секса

11 октября 2019, 02:45

В общем и целом, по словам экспертов, групповой секс немыслим без воплощения в жизнь лозунга: "Наслаждение для каждого".

Групповой секс
Групповой секс. Иллюстративное фото / https://limon.postimees.ee

Может, конечно, это и признак полного падения нравов, но, тем не менее, в последнее время множество пар стремятся участвовать в групповом сексе.

Портал "Он и она" опросил экспертов и составил топ-5 правил качественного группового секса.

Правило №1 – Никто не должен ни отлынивать, ни оставаться обделенным. Априори предполагается, что люди, соглашаясь на групповой секс, негласно соглашаются уделять равное внимания всем партнёрам. К примеру, если интим в формате "три-на-три", то каждый мужчина обязан приласкать каждую даму.

Правило №2 – Секс с минимальными перерывами. Любое промедление реально подобно смерти для оргазмов. И мужчины, и женщины в момент смены партнеров должны быть активны и собраны в своих действиях.

Читайте такжеПамела Андерсон рассказала о своих опытах в групповом сексеПравило №3 – Самая опытная пара задает направление и подспудно направляет остальных - в играх, позах, действиях, вариантах ласк т.д. А новичкам желатально не выступать в жанре "сами с усами", а подчиняться указаниям "бывалых".

повторяя за активной парой.

Правило №4 – Тщательно распределять свои половые возможности. Как правило, люди, дорвавшиеся до группового секса, неистово им занимаются. Это и приводит часто к конфузам. Главный показатель группового секса - длительность. Поэтому  всем участникам нужно сохранять силы по максимуму.

Правило №5 – Приходить со своими секс-игрушками и контрацепцией. Безопасный групповой секс немыслим без гор презервативов и препаратов-спермицидов. Если же люди хотят использовать секс-игрушки (дилдо или анальную пробку, к примеру), то подойдут исключительно их собственные, еще и должным образом дезинфицированные.

Напомним, ранее ученые рассказали, как добиться идеального группового секса. До этого эксперты назвали лучшие позы и нужные правила для группового секса.
 

ученые партнеры интим групповой секс партнерши
Сейчас вы просматриваете новость «Общее дело: топ-5 правил хорошего и качественного группового секса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:01
"Мамочка что надо": жена Ступки засветила грудь в белье для взрослых игр
02:45
Общее дело: топ-5 правил хорошего и качественного группового секса
02:36
Кардиологи озвучили новые нормы артериального давления
02:18
Сумки-насекомые: Японию покорил новый модный тренд Фото
01:51
Порнозвезда раззадорила фантазию поклонников пошлыми и похабными фото Фото
01:30
Доллар по 40 гривен: опубликован тревожный прогноз до конца года Видео
01:14
"Упертый парень": политолог оценил 14-часовой пресс-марафон Зеленского Видео
00:53
Средь бела дня: в Киеве водитель маршрутки "вляпался" в "мокрый" скандал Видео
00:17
После полуночи завершился 14-часовой пресс-марафон Зеленского Видео
00:01
11 октября – День девочек 2019 и яйца: почему нельзя выходить из дому Видео
10 октября, четверг
23:58
"Пытаются о чем-то договориться": Гончарук озвучил рабочие планы
23:31
Пристайко озвучил сроки возвращения захваченных Россией кораблей
23:25
Танці з зірками 2019: Григорий Чапкис возвращается на легендарное шоу
22:58
В России умерла вдова легендарного актера Папанова
22:33
Сыр, хлеб, вино: Зеленский не вспомнил стоимость молока Видео
22:09
Гороскоп на завтра: изменение образа и соблазны
21:56
"Докажите, покажите": Зеленский рассказал об условии увольнения Богдана
21:44
На Кубе избран новый президент
21:42
В НАТО рассказали, планируют ли разворачивать в Европе ракетные системы
21:29
Зеленский прокомментировал критику Меркель в разговоре с Трампом Видео
21:03
Крайне удивлен: Хаднке оценил свою Нобелевскую премию по литературе
20:49
Продать, чтобы возродить
20:31
Пресс-марафон Зеленского стал мировым рекордсменом Видео
20:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
20:00
Вода в Крым, Украина и США, разговоры с Путиным: ключевые тезисы пресс-марафона президента Зеленского Видео
20:00
Лунный календарь дел на 11 октября 2019: как привлечь деньги в кошелек
19:42
Сутки не кормили: в Крыму арестовали проукраинского активиста Приходько Видео
19:19
Новый инвестиционный скандал: АМК пытается оштрафовать инвесторов на 6,5 млрд грн
19:17
"Попытки саботировать": в Кремле выдвинули Украине новое условие
18:49
Трамп отреагировал на пресс-марафон Зеленского Видео
18:47
"Мою жену записали": Зеленский высказался о Миротворце Видео
18:16
Политолог обвинил украинских военных в спекуляции статусом ветеранов Видео
18:13
"Ни один волос не упадет": Габышев снова пойдет в Москву Путина изгонять Видео
17:44
Зеленский категорично заявил о поставках воды в Крым Видео
17:43
Зеленский назвал единственное отличие Донбасса от Приднестровья Видео
17:42
Викинги 6 сезон: дата выхода, актеры и официальный трейлер Видео
17:29
"Украина - свободная страна": Зеленский дал отлуп требовавшему запретить "гей-пропаганду Сороса" - видео Видео
17:10
"Боже мой": вдова атошника устроила скандал и напугала Зеленского Видео
17:07
Доллар по 8 гривен: эксперт оценил вероятность обрушения курса
17:03
Бомба: Агонь представили третьего участника в новом клипе Фото Видео
16:18
Петер Хандке: биография, книги и фильмы нобелевского лаурета
16:11
"Не играю в игры": Зеленский отказался обнародовать стенограммы своих разговоров с Путиным
15:37
В РФ ответили на предложение Зеленского о решении судьбы Крыма в "нормандском формате"
15:33
"Мракобесы, шакалы, не лезьте": за Заворотнюк вступился создатель Моей прекрасной няни
15:15
Ольга Токарчук: биография и лучшие книги нобелевской лауреатки с украинскими корнями
15:07
Кравцов анонсировал повышение железнодорожных тарифов из-за роста стоимости электроэнергии
15:05
"Я их распущу": Зеленский назвал условие разгона Рады Видео
15:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцах со звездами Видео
14:45
Доктор Комаровский предупредил о сомнительных препаратах
14:30
Нобелевская премия по литературе: названы имена сразу двух лауреатов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять