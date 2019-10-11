Общее дело: топ-5 правил хорошего и качественного группового секса

Групповой секс. Иллюстративное фото / https://limon.postimees.ee

Может, конечно, это и признак полного падения нравов, но, тем не менее, в последнее время множество пар стремятся участвовать в групповом сексе.

Портал "Он и она" опросил экспертов и составил топ-5 правил качественного группового секса.

Правило №1 – Никто не должен ни отлынивать, ни оставаться обделенным. Априори предполагается, что люди, соглашаясь на групповой секс, негласно соглашаются уделять равное внимания всем партнёрам. К примеру, если интим в формате "три-на-три", то каждый мужчина обязан приласкать каждую даму.

Правило №2 – Секс с минимальными перерывами. Любое промедление реально подобно смерти для оргазмов. И мужчины, и женщины в момент смены партнеров должны быть активны и собраны в своих действиях.

Читайте такжеПамела Андерсон рассказала о своих опытах в групповом сексеПравило №3 – Самая опытная пара задает направление и подспудно направляет остальных - в играх, позах, действиях, вариантах ласк т.д. А новичкам желатально не выступать в жанре "сами с усами", а подчиняться указаниям "бывалых".

повторяя за активной парой.

Правило №4 – Тщательно распределять свои половые возможности. Как правило, люди, дорвавшиеся до группового секса, неистово им занимаются. Это и приводит часто к конфузам. Главный показатель группового секса - длительность. Поэтому всем участникам нужно сохранять силы по максимуму.

Правило №5 – Приходить со своими секс-игрушками и контрацепцией. Безопасный групповой секс немыслим без гор презервативов и препаратов-спермицидов. Если же люди хотят использовать секс-игрушки (дилдо или анальную пробку, к примеру), то подойдут исключительно их собственные, еще и должным образом дезинфицированные.

Напомним, ранее ученые рассказали, как добиться идеального группового секса. До этого эксперты назвали лучшие позы и нужные правила для группового секса.

