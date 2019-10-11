Сказки со смазкой: как выбрать лучший лубрикант для анального секса

Оральный секс. Иллюстративное фото / saltmag.ru

Несмотря на то, что смазки (ака лубриканты) изобретались для того, чтобы облегчить секс обычный, в последние лет 40 гораздо большую популярность получили смазки для секса анального.

Портал Saltmag опубликовал подборку советов в трех основных группах, нужно учесть несколько моментов.

Совет №1. Если планируется секс с вибраторами, мастурбаторами и прочими игрушками из силикона лубриканты на силиконовой основе несовместимы. Такие лубриканты делает поверхность секс-игрушек более пористой, в которой гораздо будет проще множиться бактериям.

Совет№2. Смазки на водной основе гораздо быстро впитываются и высыхают. Поэтому для массажа и мастурбации они не то чтобы совсем не подходят, но их потребуется втрое больше, чем силиконовых или гибридных.

Совет №3. Гибридные водно-силиконовые лубриканты — подойдут для новичков и тех, кто никак не может определиться с выбором. Высыхают и впитываются быстрее силиконовых, но медленнее водных.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 советов для шикарного орального секса. Ранее был опубликованы советы желающим "прокачать" умения орального секса.

