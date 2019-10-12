Гамбургеры-убийцы: мужчин предупредили о страшной опасности

Жир токсичен для производящих сперматозоиды клеток / 1zoom.ru

Ученые рассказали о последствиях, с которыми могут столкнуться мужчины, любящие побаловать себя фастфудом. В частности, чрезмерное употребления гамбургеров может привести к падению уровня тестостерона, что негативно влияет на способность мужчин к зачатию.

Исследование провели ученые из Университета Аделаиды в Австралии. По его результатам оказалось, что употребление жирной пищи становится причиной снижения показателей тестостерона на 25% в крови у мужчин с лишним весом - причем происходит это в течение всего одного часа. Уровень тестостерона находится на низком уровне на протяжении четырех часов. Ученые уточнили, что у мужчин с нормальной массой тела связь между употреблением фастфуда и падением уровня тестостерона обнаружена не была.

Австралийские исследователи считают, что полученные данные являются тревожным звоночком для мужчин с повышенной массой тела, которые мечтают стать отцами. Они предполагают, что жир токсичен для производящих сперматозоиды клеток.

Интересно, что если поглощенный с пищей жир снижал уровень тестостерона достаточно быстро, то когда его вводили мужчинам внутривенно, он не оказывал такого воздействия. Судя по всему, именно реакция организма на жиры в пищеварительной системе и является основной проблемой.

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова дала советы, чем можно заменить такие вкусные, но очень калорийные и далеко не полезные продукты из ресторанного меню.