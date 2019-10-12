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Нет прочистке дымохода: эксперт рассказала, когда нужно отказываться от анального секса

12 октября 2019, 05:03

В общем и целом, хватает случаев, когда можно и нужно отказываться он анала.

Анальный секс
Анальный секс. Иллюстративное фото / https://rus.tvnet.lv

Анальный секс - очень и очень в последнее время популярное интим-баловство. Тем не менее, хватает случаев, когда он все же маложелателен.

Об этом сообщает портал Факты-ICTV со ссылкой на слова эксперта-сексолога Оксаны Макаровой.

Она утверждает, что отказываться от анального секса нужно в первую очередь, если в какой-либо мере небезопасно для здоровья – когда дама пьяна, партнер новый и кроме того, он отказывается использовать смазку и презерватив.

Также нужно отказывать, если мужчина чересчур давит и требует анала с аргументацией в духе: "Вон, Витька своей Люське дымоход через день прочищает, а ты, такая-растакая, кобенишься".

Далее, Макарова говорит, что от анала нужно отказываться, если дама ощущает боль с дискомфортом от пенетрации пениса. Ну и крест на анальном сексе ставят медицинские противопоказания - полипы, трещины, цистит, заболевания прямой кишки и т.д.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе. До этого эксперты рассказали, как выбрать лучший лубрикант для анального секса.

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