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Подарок своими губами: эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым

12 октября 2019, 03:55

Как утверждают эксперты, все дамы, у которых навыки орального секса "прихрамывают", могут легко исправить эту прискорбную ситуацию.

Оральный секс
Оральный секс. Иллюстративное фото / 365news.biz

Чего греха таить - куча парней и мужчин просто обожают, когда женщины ублажают их орально. 

Портал Точка опросил экспертов по поводу того, какие есть способы сделать оральный секс незабываемым для партнеров.

Способ №1. Тщательно ласкать мошонку. Данная часть мужского организма - очень чувствительна. И партнера можно возносить на высоты блаженства ласками мошонки как руками, так и ртом.   

Способ №2. Ласки вспомогательными предметами. Тут, к примеру, хорошо подойдут бусы/ожерелье. Дама берет эти гладкие шарики и ласкает ими тестикулы. Потом бусы можно обмотать вокруг пениса и экспериментировать с движениями вниз-вверх.  

Способ №3. Прием "открывающейся крышки". Девушка обхватывает пенис ладонями так, чтобы одна из них находилась несколько выше другой. Затем совершает вращательные движения - так, будто открывает банку с бабушкиными малосольными огурцами. При этом ладони должны двигаться поочередно вертикально и горизонтально).
Напомним, ранее сообщалось о том, что топ-3 совета для шикарного орального секса. Эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом.
 

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