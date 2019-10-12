Подарок своими губами: эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым

Оральный секс. Иллюстративное фото / 365news.biz

Чего греха таить - куча парней и мужчин просто обожают, когда женщины ублажают их орально.

Портал Точка опросил экспертов по поводу того, какие есть способы сделать оральный секс незабываемым для партнеров.

Способ №1. Тщательно ласкать мошонку. Данная часть мужского организма - очень чувствительна. И партнера можно возносить на высоты блаженства ласками мошонки как руками, так и ртом.

Способ №2. Ласки вспомогательными предметами. Тут, к примеру, хорошо подойдут бусы/ожерелье. Дама берет эти гладкие шарики и ласкает ими тестикулы. Потом бусы можно обмотать вокруг пениса и экспериментировать с движениями вниз-вверх.

Способ №3. Прием "открывающейся крышки". Девушка обхватывает пенис ладонями так, чтобы одна из них находилась несколько выше другой. Затем совершает вращательные движения - так, будто открывает банку с бабушкиными малосольными огурцами. При этом ладони должны двигаться поочередно вертикально и горизонтально).

Напомним, ранее сообщалось о том, что топ-3 совета для шикарного орального секса. Эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом.

