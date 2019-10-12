Доктор Комаровский указал на опасность фтора

Детям, которые не умет сплевывать, нельзя чистить зубы пастой с фтором, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Детям нельзя чистить зубы пастой с фтором, если они не умеют сплевывать, поскольку фтор приносит пользу только в нормальных дозах.

Если фтор попадает внутрь организма - это плохо, предупредил в Instagram врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Медик посоветовал применять для чистки зубов детей, которые не умеют сплевывать, пасту без фтора.

"…Сначала можно чистить даже водой, потому что фтор - это хорошо, когда его нормальная доза, но, если ребенок его будет есть, - это уже плохо…", - предупредил эксперт.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что детям до 3 лет нельзя включать в рацион неочищенные фрукты и фрукты с косточками, а малышам до 4 лет - плотные продукты и продукты, которые плохо жуются.