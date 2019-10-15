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Вкусная и развратная пища: топ-3 правила хорошего секса на кухне

15 октября 2019, 03:29

Короче говоря, на кухне можно жарить не только, например, котлеты, но и "жарить" партнершу.

Девушка
Девушка. Иллюстративное фото / Maxim

Кухня - это не только место для приготовления и вкушания пищи, но и отличный полигон для секс-игр.

Журнал Максим опубликовал топ-3 советов, которые сделают секс на кухне незабываемым.

Совет №1. Делать всегда внезапно. Секс в кухонных условиях должен всегда быть внезапным. Нужно лишь улучить момент, когда подруга/жена только закончила готовить, но еще не ушла с кухни. В противном случае мужчина рискует остаться без обеда/ужина. 

Читайте такжеПовернутые на сексе и фригидные: назван рейтинг сексуальности знаков ЗодиакаСовет №2. Убрать все опасные предметы. С кухни перед сексом лучше всего по-максимуму убрать все ножи, вилки, штопоры и прочие колюще-режущие бытовые штуки.

Совет №3 Используй продукты и легкую кухонную утварь.Если в холодильнике завалялись взбитые сливки либо сметана, то можно немедля устроить натюрморт прямо на теле партнерши. Ну или, если она сильно уж баловалась на неделе, то можно отшлепать ее кухонным полотенцем. Или отвесить "горячих" по попе пластиковая лопаткой для жарки мяса.

Напомним, ранее эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс. Позднее эксперт рассказали, как сделать оральный секс незабываемым.
 

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