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Чтобы все по плану: эксперт рассказала, как правильно организовывать секс втроем

16 октября 2019, 04:02

Оказывается, организация секса втроем одновременно дело не такое простое, ни и не сверхсложное.

Групповой секс
Групповой секс. Иллюстративное фото / https://limon.postimees.ee

Секс втроем в последние годы − достаточно распространенная в интимной жизни вещь. Тем не менее секс в формате "тройничок" обычно несет в себе множество разнообразных вариантов и сложностей.   

Секс-блогер и эксперт Татьяна Никонова для портала Wonderzine рассмотрела самые распространенные особенности секса втроем.

Как организовать секс втроем: Перво-наперво партнеры в деталях должны обсудить, чего им хочется. Потому что для одного партнера это может быть жесткий одновременный анально-вагинальный секс под вопли Тиля Линдеманна из Rammstein, а для другого - цемки-бомки-обнимашки в четыре руки.

Читайте такжеВ Москве колумбийскую фанатку казахи "развели" на групповой секс, прикинувшись японцамиГлавная проблема: найти третьего либо третью. Тут нужно использовать путь, где люди способны вести себя максимально откровенно. И не так уж важно, найдется ли подходящий человек с приложением для знакомств, подкат к одинокому посетителю бара или вечеринки, поход в свингер-клуб либо фривольное предложение старым знакомым. Без разницы. Важно лишь, чтобы все чувствовали себя комфортно и могли воплощать в жизнь главный завет Ивана Дорна - "Не надо стесняться". 

Напомним, ранее  в Сети появился материал с лучшими позами и нужными правилами для группового секса. До этого публиковался топ-5 правил хорошего и качественного группового секса.
 

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