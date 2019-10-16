Чтобы все по плану: эксперт рассказала, как правильно организовывать секс втроем

Групповой секс. Иллюстративное фото / https://limon.postimees.ee

Секс втроем в последние годы − достаточно распространенная в интимной жизни вещь. Тем не менее секс в формате "тройничок" обычно несет в себе множество разнообразных вариантов и сложностей.

Секс-блогер и эксперт Татьяна Никонова для портала Wonderzine рассмотрела самые распространенные особенности секса втроем.

Как организовать секс втроем: Перво-наперво партнеры в деталях должны обсудить, чего им хочется. Потому что для одного партнера это может быть жесткий одновременный анально-вагинальный секс под вопли Тиля Линдеманна из Rammstein, а для другого - цемки-бомки-обнимашки в четыре руки.

Читайте такжеВ Москве колумбийскую фанатку казахи "развели" на групповой секс, прикинувшись японцамиГлавная проблема: найти третьего либо третью. Тут нужно использовать путь, где люди способны вести себя максимально откровенно. И не так уж важно, найдется ли подходящий человек с приложением для знакомств, подкат к одинокому посетителю бара или вечеринки, поход в свингер-клуб либо фривольное предложение старым знакомым. Без разницы. Важно лишь, чтобы все чувствовали себя комфортно и могли воплощать в жизнь главный завет Ивана Дорна - "Не надо стесняться".

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