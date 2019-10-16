Эксперты рассказали, чем опасен анальный секс для здоровья

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Как на сигаретных пачках пишут лозунги типа: "Курильщики умирают рано", так и людей, которые захотели поэкспериментировать с анальным сексом, нужно предупреждать об опасности.

Портал Ivona.bigmir опросила экспертов-сексологов и те рассказали о "подводных камнях" анала.

Опасность №1. После анального секса на слизистой оболочке сфинктера могут остаться трещинки и разрывы. И хорошо, если следующий сеанс анала будет нескоро - так, что они успеют зажить. В противном случае, трещины с разрывами могут перейти в стадию язвы или геморроя. Чему наверняка обрадуется проктолог в ближайшей клинике, но точно не сами любители анального секса.

Читайте такжеИгра не в те ворота. В Китае пара годы напролет пыталась завести ребенка, занимаясь анальным сексомОпасность №2. При слишком активном темпе фрикций или анальной стимуляции игрушками может растянуться либо разорваться сфинктер, который удерживает газы и кал.

Опасность №3. Стоит едва лишь немного пожадничать в плане смазки или подготовки в к аналу и все. Практически готова психологическая травма - со страхом и содроганием.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу. Позднее в Сети появились советы по выбору лучшей смазки для анального секса.