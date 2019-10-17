Два ущелья, один столб: гид по сексу мужчины с двумя женщинами

Один мужчина и две девушки / rissina.livejournal.com

Что сказать - едва ли найдется мужчина, который бы не мечтал попробовать секс сразу с двумя партнершами. Потому что, естественно, представители сильного пола считают себя секс-гигантами. И для них удовлетворить двух дам (в крайних случаях - оголтело мастурбировать на них, слившихся в приступе лесбо-страсти) - плевое дело.

Секс-блогер Татьяна Никонова для портала Wonderzine составила небольшой гид для мужчин, вожделеющих секса с двумя женщинами.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ: Перво-наперво нужно решить, чего пара хочет, приглашая к себе в постель для секса втроем новую женщину. Причем даже необязательно, чтобы пенис при виде нее постоянно норовил порвать белье. Здесь достаточно, если она ласкова мила к мужчине либо ее постоянной партнерше. Ну и заранее, но в предельно мягкой форме, объяснить - в сексе втроем неизбежно, что какому-то из партнеров достанется чуть поменьше удовольствия.

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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА: Высок риск разочарования. Конечно, это довольно глупая, но, тем не менее, распространенная ситуация - когда мужчина в постели с двумя дамами, но все идет не так, как он себе нафантазировал. Тут выход простой (правда, он подойдет, если партнерши не прочь поласкать друг друга) — отстраниться и мастурбировать. То есть, как в том бородатом анекдоте, показать дамам, что, в случае чего, вы сможете справиться и сами

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