"Кто не первый, тот у них второй": эксперт рассказал, почему женщины скрывают число секс-партнеров

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У женщин есть вполне понятные причины того, что они скрывают реальное количество своих сексуальных партнеров.

Об этом сообщает портал Мир 24 со ссылкой на слова психолога-сексолога Валентина Денисова-Мельникова.

"Женщины часто преуменьшают количество половых партнеров, потому что боятся, что за ними закрепится ярлык "легкодоступной девушки". Начнем с того, что люди не про что не лгут так часто, как про свою интимную жизнь. Даже на приеме у психолога, у психолога-сексолога женщины не говорят всю правду. На первом сеансе они могут сказать, что у них был один-два партнера, а уже на третьем сеансе выяснится, что это подсчет только тех, кто был на первом курсе института", – заявил он.

По словам Денисова-Мельникова, дамы регулярно скрывают число своих половых партнеров, чтобы поберечь мужскую психику. Представители "сильного пола" бессознательно переживают о том, что, возможно, предыдущий женский партнер был гораздо круче в половом плане.

Более того, часто бывает - если мужчины узнают, что у женщин богатый сексуальный опыт, то они крайне редко заводят с ними детей и длительные отношения в принципе.

Напомним, ранее ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса. До этого эксперты поведали, почему женщины любят секс с богатыми мужчинами.