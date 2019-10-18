Геморрой: эксперт рассказала о причинах, симптомах, лечении

Геморрой может возникнуть по ряду причин / Фото: Depositphotos

Проблема геморроя по запросам в Google в 2017 году обошла болезни, передающиеся половым путем. Поэтому вопрос как лечить геморрой – очень актуальный, хотя и не очень удобный.

Екс-глава Минздрава Уляна Супрун на своей странице в Facebook не только потроллила нардепа Александра Дубинского, сделав его "лицом геморроя", но и объяснила, что это за болезнь и как с ней бороться.

Геморрой - это результат деструктивных изменений в соединительной ткани прямой кишки и нарушение циркуляции крови. Крови становится много, и тонус сосудов теряется. В геморроидальных узлах также происходит воспаление и образование новых капилляров. Геморроидальные узлы есть почти у всех, просто их не замечают. Однако, со временем появляется безболезненное артериальное кровотечение во время дефекации, ректальная боль, выпадение узлов наружу, проблемы с дефекацией и постоянный дискомфорт.

Что провоцирует развитие геморроя

Запоры из-за обезвоживания или отсутствие растительных волокон в рационе, длительные потуги при попытке сходить в туалет;

Ожирение (индекс массы тела более 30), особенно абдоминальное ожирение (туловища);

Беременность;

Старший возраст;

Нарушение тонуса мышц тазового дна;

Анальный секс;

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни.

Как диагностируют геморрой, основные симптомы геморроя

Появление крови во время дефекации. Обычно, кровь ярко-красная, потому что это смесь венозной и артериальной крови.

Боль может быть следствием анальной трещины или аноректального абсцесса, так называемого парапроктита (инфекционного воспаления клетчатки вокруг прямой кишки).

Ощутимый или заметный узел внутри или снаружи ануса.

Как лечить геморрой и предотвращать болезнь

Прежде всего, нужно есть больше растительных волокон. Анализ семи клинических исследований показал, что такой подход эффективен - в половине случаев кровотечения уменьшились.

Также Супрун советует избегать жажды и обезвоживания. В результате достаточного потребления овощей, ягод, отрубного хлеба и каш (клетчатки), а также жидкости, должна наладиться дефекация и отпасть необходимость в длительных потугах, поэтому и риск обострения геморроя уменьшится.

Не рекомендуется пользоваться туалетной бумагой, особенно при геморрое. Лучше подмываться после туалета прохладной водой или пользоваться влажными салфетками без ароматизаторов и спирта.

Если изменение рациона не помогает, или дефекация сейчас очень болезненная и проблемная, нужны слабительные. Беременные женщины могут принимать мягкие слабительные препараты, делать упражнения Кегеля для тренировки тазового дна, спать на левом боку, избегать запоров и принимать флеботоники. Хирургическое удаление допускают лишь в крайних, очень тяжелых случаях.

Как лечить геморрой: лекарства

При лечении геморроя необходимы также и лекарства. Они помогают уменьшить симптоматику острого геморроя, хотя пока не хватает данных об их эффективности. Из пероральных препаратов наиболее оправданы те таблетки, которые содержат флавоноиды. Они выступают в данном случае флеботониками. То есть благодаря им сосуды лучше держат тонус, не расслабляются, имеют меньшую проницаемость и меньше воспаляются. Мази, гели, суппозитории уменьшают боль или тромбоз. Их нет в протоколах лечения. Такие препараты можно купить без рецепта, и они не являются системным решением проблемы геморроя.

Напомним, ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, можно ли во время беременности заниматься сексом. По ее словам, для того, чтобы этот процесс был приятным и безопасным, нужно выполнить несколько условий.