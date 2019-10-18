Сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов

Пенис. Иллюстративное фото / versiya.info

Сотни миллионов мужчин по всему миру переживают из-за размеров своих пенисов - потому что на них давят предрассудки и навязчивая объективирующая реклама.

С таким заявлением выступила известный эксперт по интиму и сексолог Мария Арзамасова. По ее словам, именно по вышеуказанным причинам мужчины порой идут на невероятно жуткие вещи ради увеличения пениса.

К примеру, по словам Арзамасовой, в Южной Корее, мужчины подвешивают гири к гениталиями, чтобы растянуть свое "достоинство". Хотя на самом деле тут помогает только довольно опасная для репродуктивного здоровья хирурга.

Напомним, ранее ученые высчитали идеальный размер пениса. До этого они выяснили, от каких факторов зависит длина мужских достоинств.