Падает башня: ученые нашли причину внезапной импотенции

Импотенция. Иллюстративное фото / Inosmi

Гамбургеры, картофель-фри и прочий фастфуд уменьшают выработку организмом человека тестостерона, что, в свою очередь, приводит мужчин к импотенции.

К соответствующему выводу пришла после долгих исследований группа австралийских ученых из Университета имени Флиндерса. По их данным, всего лишь через час после приема фастфуда уровень тестостерона у мужчин снижается на 25%.

Как считают врачи, аналогичное падение уровня мужских гормонов не только оказывает влияние на качество их сексуальной жизни, но и, в самом худшем случае, угрожает бесплодием.

Кроме того, сильнее всего вреден фастфуд для здоровья подрастающего поколения - мальчиков и юношей.

Напомним, ранее ученые рассказали о скрытой причине импотенции. До этого они поведали как связаны чистка зубов и импотенция.



