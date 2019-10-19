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Доктор Комаровский озвучил главное правило обучения детей

19 октября 2019, 04:28

Ребенка можно научить сплевывать зубную пасту хитростью, сообщил педиатр.

Детей нужно обучать на собственном примере, посоветовал Евгений Комаровский - Доктор Комаровский
Детей нужно обучать на собственном примере, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Взрослым лучше всего обучать детей на своем примере - это главное правило обучения, поскольку малыши копируют поведение старших.

Детеныши копируют поведение взрослых - таков закон природы, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский в ролике, опубликованном в Instagram.

Также медик объяснил, как научить ребенка сплевывать зубную пасту. По его словам, нужно пойти на небольшую хитрость - предложить ребенку вести себя во время чистки зубов, как взрослый.

"…если ваш ребенок регулярно глотает зубную пасту (зубная паста для маленьких детей неопасна в случае проглатывания - Ред.)… То есть предложение - хочешь быть, как взрослый? Давай научимся, как взрослый, выплевывать зубную пасту. И у вас есть хорошая зубная паста - папина…", - сказал врач.

По словам Комаровского, для того, чтобы выплюнуть, надо, чтобы выплюнуть хотелось,  и нельзя научить плеваться, когда во рту что-то вкусное.

Читайте также"Это диагноз": Комаровский возмутился из-за пресс-марафона Зеленского"… главное и всегда главное - лучше всего процесс обучения детей осуществлять на собственном примере… ребенок копирует поведение взрослых… Когда ребенок видит и повторяет за взрослыми - вот так и происходит процесс обучения. Это вообще, ну, закон педагогики, закон природы - детеныши копируют поведение взрослых…", - сказал кандидат наук.

Ранее Евгений Комаровский написал, что детям, которые не умеют сплевывать, нельзя давать для чистки зубов пасту с фтором. Педиатр отметил, что это плохо, если фтор попадает внутрь организма. 

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