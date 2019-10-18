Медведь не нападет и никто не умрет: Супрун развенчала мифы об "этих днях"

Ульяна Супрун / УНИАН

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает бороться с мифами в сфере здоровья. В этот раз она затронула важную для каждой женщины тему менструации.

"Эти дни", "красный день", "малиновая волна" и еще 5000 эвфемизмов придумало человечество, чтобы не говорить вслух слово "менструация". Маркетинг и медиа только поддерживают этот молчаливый заговор не называть вещи своими именами", – написала Супрун в Facebook.

По ее словам, в США и Великобритании девушек не берут с собой в поход во время менструации, чтобы не напал медведь. В Польше некоторых мужчин пугают смертью после занятия сексом в "красные дни".

Кроме того, экс-чиновница указала, что секс во время менструации наоборот может помочь облегчить спазмы, но необходимо быть аккуратным, чтобы не повредить слизистую матки. При этом она отметила, что в некоторых случаях сильные боли необходимо лечить медикаментозно.

"Еще одно – менструальные боли. Боль в животе, спазмы, тошнота, диарея и утомляемость – это чувствовала перед месячными почти каждая женщина. И почти каждая женщина слышала: "Да не может быть так больно. Это же только месячные ". Может. 58% женщин чувствуют себя обессиленными во время менструации. Болезненные менструации по разным данным имеют 45-95% женщин", – подытожила Супрун.

Напомним, что кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец сообщила, что есть несколько правил, которые нужно соблюдать во время секса при месячных.