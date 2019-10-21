Эксперт рассказала, как легко и быстро научиться оральному сексу

Оральный секс / Durex

Думается, немало девушек и женщин периодически задаются вопросом - а правильно ли у них получается заниматься оральным сексом с мужчинами.

Портал Lifehacker опубликовал рекомендации Ванессы Марин (Vanessa Marin) - известного психотерапевта и сексолога - касаемо улучшения "минетных" навыков.

Совет №1. Определитесь с самой удобной позой. Чаще всего женщинам легче всего орально ублажать партнера на коленях (подложив под них подушку или одеяло - если секс происходит на полу). Мужчине лучше всего стоять или сидеть на краю кровати - для того, чтобы легко в случае чего откинуться назад.

Совет №2. Правильная прелюдия. Обычно самый возбуждающий эффект достигается, когда женщина ласкает гениталии партнера языком или пальцами через трусы. Либо же легонько касается пениса и спрашивает - чего бы хотелось мужчине от минета. Если партнер не успел сразу возбудиться, то женщине нужно ловить момент - брат пенис в рот и ласкать языком, пока он не придет в состояние эрекции. Затем же стоит медленно облизать мужское достоинство от основания до головки.

Совет №3. Не забывать о яичках/мошонке. Женщине нужно взять их в свободную руку и ни в коем случае не передавить - это очень чувствительный орган. Далее, стоит аккуратно поглаживать мошонку, ни на секунду не прерывая минет. Можео еще большим и указательным пальцами осторожно защипнуть кожу между яичками и постепенно сдвигать их от основания пениса вниз.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым. До этого в Сети появился топ-3 совета желающим "прокачать" умения орального секса.