Как правильно и безопасно заниматься анальным сексом

Секс. Иллюстративное фото / LadyGram

Анальный секс - тот самый пресловутый запретный плод, который будоражит умы и похоть миллионов мужчин.

Портал sex24 составил подборку советов для тех пар, в которых женщин удалось уговорить попробовать "открыть черный вход".

Совет №1. "С чувством, с толком, с расстановкой". Золотое правило хорошего анала – никакой спешки, а исключительно терпеливые фрикции. Если мужчина попытается включить режим "отбойного молотка", то ничего не добъется. Даме будет больно плюс возникнет большой риск травмы ее заднего прохода.

Совет №2. Обильно использовать смазку. По понятным физиологическим причинам, сфинктер не выделяет естественную смазку. Чтобы избежать разрыва и микротрещин, мужчине нужно обильно смазать анус лубрикантом, предназначенным специально для этих целей (лучше всего с охлаждающим эффектом).

Совет №3. Долго и вдумчиво разрабатывать анус.Начинать такой процесс лучше всего смазанным лубрикантом пальцем - постепенно, но настойчиво. Далее, со временем, нужно добавлять еще пальцы либо небольшим анальным стимулятором (пробками или бусами). Анус должен привыкнуть к присутствию в нем посторонних предметов.

Напомним, ранее в Сети появился топ-3 советов парам, решившимся на анальный секс. Позднее эксперт рассказала, когда нужно отказываться от анального секса.

