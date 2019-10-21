Магнитные бури в ноябре 2019: опубликован свежий прогноз мощных метеоударов

В ноябре украинцы ощутят на себе воздействие магнитных бурь / bashinform.ru

Опубликован новый прогноз опасных дат в октябре, когда стоит ожидать магнитных бурь.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 21 октября уже не ожидается чрезвычайно опасного возбуждения магнитосферы Земли.

В то же время вероятность магнитной бури будет высокой 24 и 25 октября. При этом магнитные бури будут слабыми — первого уровня G-1.

Обратим внимание, что 26 октября в магнитосфере будет также фиксироваться возбуждение, однако оно не дотянет до категории магнитной бури.

Вместе с тем в Сети уже появился прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 года.

По предварительным данным специалистов, наиболее сильное воздействие магнитных бурь метеозависимые могут ощутить 18 ноября.

Именно в этот день стоит ожидать самой мощной магнитной бури за месяц. При этом плохое самочувствие будет иметь накопительный эффект, предупреждают специалисты.