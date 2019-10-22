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Беззаботный интим: эксперт рассказала о правилах секса без обязательств

22 октября 2019, 04:02

В общем, всем любителям легко и без хлопот заниматься сексом стоит знать о перечне правил.

Секс, банан
Секс, банан / Проспект.медиа

Конечно, старые и заслуженные люди назовут это "полным падением нравов", но, тем не мнее, в начале XXI века секс без обязанностей – вполне тривиальная вещь.

Эксперт/сексолог Мария Арзамасова рассказала об основных правилах, которые нужно соблюдать до, после и во время секса без обязательств, сообщает портал 24 канал.

Правило №1. Максимальная честность с собой. Мгновенно вспыхнувшая после знакомства страсть вовсе автоматически не означает, что начнется долгий /страстный роман. Но если от прикосновений другого/другой у вас по телу бегут галопом мурашки, то лучше получить новый сексуальный опыт, и не ждать предложения брака руки и сердца на следующее утро.

Читайте такжеВкусная и развратная пища: топ-3 правила хорошего секса на кухнеПравило №2.  Уметь обсуждать вопросы секса. Интим без обязательств - штука бессмысленная, если вы о сексе любите говорить полунамеками. Такие вопросы нужно обсуждать в мельчайших деталях - чтобы в конечном итоге было приятно обоим сторонам.

Правило №3. Употреблять спиртное по-минимуму. Что сказать  - это классика, когда стыд и комплексы сексуальные люди убирают путем спиртного. Однако потом, на утро, чувство стыда будет лупить с двойной силой. Пусть же секс без обязательств будет чисто трезвым выбором. Кроме того, спиртное активнейшим образом снижает болевой порог и мешает получить качественный оргазм.

Напомним, ранее эксперт рассказали, как выбрать лучший лубрикант для анального секса. До этого медик рассказала, когда нужно отказываться от анального секса.

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