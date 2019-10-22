Постельные опасения: топ-3 самых сильных мужских страхов в сексе

Секс. Иллюстративное фото / https://ukr.media

Даже если внешне мужчина выглядит как чистой воды воплощение маскулинности, то это автоматически не означает, что не испытывает страхов и опасений в плане секса.

Портал WomanHit опросил экспертов и составил топ-3 тех вещей, которых мужчины боятся во время интима.

№1. Внезапная беременность девушки. Несмотря на широко распространенный стереотип, мужчины - существа, в принципе, чадолюбивые. Но незапланированная беременность точно для них становится серьезной проблемой. Особенно если с партнершей он едва знаком.

№2. Боятся, что пенис невелик и не удовлетворит даму как следует. Классика - мужчина опасаются, что их гениталии не того размера, не той формы и т.д. Отсюда и идут комплексы, которые почти всегда потом мешают интимной жизни.

№3. Конфуз с быстрым семяизвержением. Больше всего мужчины опасаются, слишком быстро "кончать в тело" молодые мужчины. Но с возрастом, как правило, страх проходит. Тем не менее, нередки случаи, когда мужчины "стреляют" спермой куда как раньше момента оргазма женщины раньше своей женщины и ничего не может с этим сделать.

Напомним, ранее в Сети опубликовали гид по сексу мужчины с двумя женщинами. До этого стало известно, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья